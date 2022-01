Roman Šebrle byl na Vánoce s manželkou: Její slova o rozvodu považuje za vtip

Zdroj: Profimedia

Krátce před vánočními svátky přišel moderátor a bývalý desetibojař Roman Šebrle se zprávou, že se se svou ženou Evou po jedenadvaceti letech manželství rozvádí. Jenže jeho manželka Eva dle svých slov situaci nevidí až tak horce a s moderátorem dokonce strávila Štědrý den. Je tedy rozvod na programu dne, nebo je všechno jinak?

Více než dvě desetiletí tvořili nádherný pár, ke kterému snad každý vzhlížel. Pro mnohé byli ideálem dokonalé lásky a snad jen málokoho by napadlo, že se jejich životní cesty nakonec rozejdou. Na začátku prosince však zdroj z jejich okolí prozradil deníku Blesk, že se vztah Romana Šebrleho a jeho ženy Evy rozdrolil a že už mají manželé dokonce sepsanou žádost o rozvod. O pár dní později zprávu potvrdil i sám moderátor a bývalý desetibojař. Jeho manželka ale mluví jinak.

Nerozvádíme se

Eva Šebrlová si většinou své soukromí přísně střeží, na téma rozvodu ale přece jen řekla pár slov. A z její výpovědi nebylo tak úplně jasné, co se vlastně u Šebrlových doma děje. „Nerozvádíme se, jsme ve společné domácnosti a jsme v pohodě,” řekla manželka sportovce pro Expres. „Nic podepsaného nemáme, všude se píše, že ano, ale není to tak. Zatím se nerozvádíme, řešíme různé jiné věci. Nic více k tomu říkat ale nebudu,” dodala ještě.

Když pak Eva Šebrlová po Novém roce na Instagramu sdílela snímek z Vánoc, na kterém stojí společně s dětmi i manželem u vánočního stromečku, mnozí už skutečně začali pochybovat o tom, že se manželé doopravdy rozvádí. Roman Šebrle ale rychle přispěchal s odpovědí.

Jen nepochopený vtip?

Podle Romana Šebrleho je již dávno všechno jasné a na rozvodu jsou s manželkou víceméně dohodnutí. Vánoce pak dle všeho společně trávili jen proto, aby je nezkazili dětem. „Vůbec tomu nerozumím! Dovedu si to vysvětlit jedině tak, že to byl nepochopený vtip Evy,” vyjádřil se sportovec pro Blesk na adresu slov, které jeho manželka o rozvodu pronesla. „Na všem jsme domluveni, už schází jen detaily, pak putuje celá věc k soudu,” dodal ještě moderátor s tím, že i když s manželkou stále bydlí v jednom domě, rozhodně to neznamená, že spolu sdílí domácnost.