Selena Gomez ukázala kypré tělo i tvář bez líčidel, Bieber jen zírá: Foto uvnitř

Zpěvačka Selena Gomez se na začátku března stala nejsledovanější ženou na Instagramu. K neuvěřitelnému číslu 399 milionů followerů jí pomohl bizarní spor mezi ní a modelkou Hailey Bieber. Selena na svých sociálních sítích ukazuje realitu všedních dní, nyní zveřejnila snímek bez make-upu a sklidila potlesk od nejedné celebrity.

Autentičnost hvězd na sociálních sítích v posledních letech táhne. Celebrity se snaží ukázat, že jsou taky jen lidé. Mnoho z nich sdílí například fotografie, které se jim nepovedly. Dlouhodobě mezi hvězdy, které si ze sebe dělají srandu, patří herečka Blake Lively a její manžel Ryan Reynolds.

Královna Selena

Populární zpěvačka získala první místo nejsledovanější ženy nejspíše kvůli sporu s její bývalou sokyní v lásce Hailey Bieber. Vše začalo tím, že Selena začátkem roku sdílela na svých sociálních sítích fotky z dovolené, které vyvolaly obrovský poprask. Autorka hitu Calm Down viditelně přibrala a strhla se tak na ni lavina body shamingových komentářů. Ve stejnou dobu Hailey Bieber spolu se s Justin Sky a Kendall Jenner sdílela post na TikToku, ve kterém zaznělo: „I am not saying she deserved it but I am saying Gods timing is always right.“ Což v překladu znamená: „Neříkám, že si to zaslouží, jen říkám, že boží načasování je vždy správné.“

Pozorní fanoušci Seleny začali spekulovat o tom, že je video mířené na ni. Tímhle přešlapem to ovšem nekončilo. Několik dní později se Selena svěřila fanouškům s tím, že to přehnala s laminací obočí. Chvíli na to se opět objevila Hailey Bieber a její kamarádky. Tentokrát zlou krev rozvířila Kylie Jenner. V instagramovém příběhu sdílela své obočí a přidala i screenshot z Facetimu s Hailey Bieber, která své dokonalé obočí také vystavila. Fanoušci už Hailey a její armády kamarádek měli dost a ve velkém je přestali sledovat na sociálních sítích, někteří dokonce ničili kosmetiku značky Kylie Jenner. Následně miliony lidí vyjádřilo podporu americké zpěvačce tím, že ji začali sledovat, a tak se z ní stala nejsledovanější žena světa.

Podpora hvězd

Poslední snímek Seleny na Instagramu opět rozpoutal vlnu komentářů. Na fotografii pózuje zcela nenalíčená v černém tílku na zip a vlasy má přehozené přes jedno rameno. Lze vidět, že si ze své plnoštíhlé postavy nic nedělá. K příspěvku napsala jen jednu větu a to název písně Miley Cyrus z jejího nového alba - Violet Chemistry. Cyrus ihned její příspěvek okomentovala srdíčkem a sdílela na svůj profil. Právě Miley patří mezi ty, kteří Selenu ve sporu s Hailey podporují, Bieberovi dokonce přestala sledovat na sociálních sítích. Selfie Seleny posbíralo za 8 minut jeden milion lajků. Mezi komentujícími se objevila i další z celebrit, Paris Hilton, která k fotografii přidala smajlíka se srdíčky. V písni Violet Chemistry se opakovaně zpívá: “Zůstaň chvíli, zůstaň chvíli se mnou.“ Zda jde o skrytý vzkaz pro bývalého partnera Seleny Justina Biebra, ví jen ona sama. Dlouhodobě se spekuluje o tom, že na sebe právě tihle dva nedokáží zapomenout. Bieber musí jen zírat, jak sebevědomá Selena všechno zvládá s přehledem a že ji podporuje taková masa fanoušků. To se o jeho ženě říct nedá.