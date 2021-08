Selma Blair o boji s roztroušenou sklerózou: Myslela jsem, že už je konec

Zdroj: Profimedia

Před třemi lety se americké herečce Selmě Blair život obrátil vzhůru nohama. Doktoři totiž zjistili, že trpí roztroušenou sklerózou. O vážné nemoci teď herečka otevřeně promluvila v dokumentárním filmu. V jednu chvíli prý byla naprosto přesvědčená, že kamera snímá poslední dny jejího života.

Devětačtyřicetiletou herečku Selmu Blair si diváci nejvíce pamatují z filmů Nebezpečné známosti, Hellboy nebo Pravá blondýnka. Před časem ale musela talentovaná Selma odsunout veškerou práci na druhou kolej. Kvůli drastické chemoterapii přišla o vlasy a musela podstoupit i ozařování. Kromě toho většinou nevychází ven bez hůlky, o kterou se opírá během chůze.

Necítila jsem levou nohu

To, že s herečkou není něco v pořádku, se poprvé ukázalo během módní přehlídky Christiana Siriana. Ten si Selmu vybral jako jednu z modelek, která měla během slavného Fashion Weeku v New Yorku předvést jeho neotřelé modely.

"Úplně poprvé jsem si všimla, že necítím nohu," napsala nedávno Blair na sociální síť a přidala dojemné snímky, které tehdy pořídili její kamarádi. Herečka na nich už jen odevzdaně sedí na zemi. Na první pohled je patrné, že má vážný zdravotní problém.

Selma totiž najednou netušila, kde je podlaha. "Nevěděla jsem ani, jak mám zvednout nohu. Můj mozek se snažil přijít na to, co by měl udělat. Když jsem vykročila, přestal pracovat," popsala herčka. Tehdy si uvědomila, že nic už nebude jako dřív.

Po módní přehlídce, která se konala začátkem roku 2018, se Selmininy potíže výrazně zhoršily. Herečka nemohla pořádně mluvit a prakticky nedokázala plně ovládat levou končetinu. Proto začala v pouhých šestačtyřiceti používat hůlku, která jí dodnes pomáhá s pohybem.

Pak si prošla léčbou, kterou by zřejmě nepřála ani svým nejhorším nepřátelům. Kvůli chemoterapii jí vypadaly vlasy a později herečka podstoupila ještě ozařování. Z toho, jak popisuje svoje onemocnění v dokumentárním filmu, opravdu mrazí.

Měla jsem si naplánovat smrt

„Řekli mi, abych si naplánovala svou smrt. Ne protože mám roztroušenou sklerózu, ale protože s nemocí bojuju," říká Selma na kameru. Herečce doktoři před časem transplantovali kmenové buňky. Díky tomu by teď její zdravotní stav měl být o něco lepší. „Jsem invalidní, padám, občas upouštím věci. Mám špatnou paměť… Ale dokážu to," svěřila se před časem na sociální síti.

Letos v lednu Selma oznámila, že po dlouhé době dokáže jezdit na koni. Toho si herečka koupila jen krátce předtím, než se dozvěděla krutou diagnózu. "Když sedím v sedle, necítím zadek ani levou nohu. Mám křeče a záškuby. Třesu se po celém těle a nejsem schopná s tím nic udělat. Jsem na začátku, ale stejně se nemohu přestat smát," dodala Blair pro časopis People.

Roztroušená skleróza je onemocnění centrální nervové soustavy. Nikdo neví, jak nemoc vzniká. Objevují se názory, že potíže by mohly souviset s nedostatkem vitaminu D. Průběh choroby je přitom u každého trochu jiný. Zatímco někteří pacienti mají jen lehké tělesné obtíže, jiní se potýkají s těžkou invaliditou.

K Selmě se minulý týden bohužel přidala také herečka Christina Applegate známá ze seriálů Ženatý se závazky nebo Přátelé, i ona oznámila, že trpí roztroušenou sklerózou. Obě herečky se dobře znají, před časem si společně zahrály ve filmu Prostě sexy. Dokument, v němž Selma vystupuje, půjde do amerických kin v polovině října, o pár dní později bude k dispozici také na streamovací stanici Discovery Plus.

Fotky, které musí dojmout každého. Od toho dne Selma a její přátelé věděli, že je vážně nemocná.