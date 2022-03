Bartoš z Devadesátek o svém dospívání: Těžká situace ho dohnala k útěku z domova

Zdroj: Profimedia

Herec Kryštof Bartoš momentálně zažívá období velké slávy. Poté, co získal jednu z hlavních rolí ve veleúspěšném seriálu Devadesátky, ho zná takřka každý. Představitel poručíka Tomáše Kozáka si rychle získal mnoho fanoušků, které zajímá, jaký herec ve skutečnosti vlastně je. Ten se jim snaží svůj život přiblížit v nejrůznějších rozhovorech, přičemž v některých z nich je až překvapivě otevřený.

Ještě donedávna jeho jméno prakticky nikdo neznal, díky seriálu Devadesátky, ve kterém ztvárnil hlavní roli, se ale stal jedním z nejznámějších herců současnosti a jeho osoba vzbuzuje velký zájem. „Že jsem teď víc vidět, si všímám. Je to příjemné. A načasování je taky fajn, protože jsem teď takzvaně na volné noze, takže případné filmové nabídky nebudu muset odmítat kvůli divadlu,” radoval se ze svého úspěchu herec v rozhovoru pro Blesk. I když momentálně zažívá velmi šťastné období, byly doby, kdy mu do smíchu úplně nebylo.

Útěk z domova

Sympatický herec si v životě prožil velmi těžké období, které ho velmi ovlivnilo. Jak sám přiznal, možná i kvůli problémům s rodiči měl problém v partnerských vztazích. „Těžký pro mě byl rozvod rodičů. Tehdy jsem se poprvé odstěhoval z domova. Od té doby jsme pořád tak trochu na útěku. Nicméně teď mám v čerstvých třiceti letech pocit, že pro mě nastává čas se usadit. Nebráním se stálejšímu vztahu, na který jsem dříve asi nebyl připravený. Možnosti byly, ale hlavně kvůli mně ztroskotaly,” nechal se herec slyšet pro týdeník Téma a dodal, že má nyní se svými rodiči naprosto úžasné vztahy.

Musel vyhledat pomoc odborníka

Pandemie koronaviru zasáhla snad všechna odvětví. Spousta lidí přemýšlela, jak se s nelehkou situací vypořádají a chvílemi si jistě připadali poměrně ztracení. A jedním z nich byl i Kryštof Bartoš, který v době covidu musel dokonce na terapii. „Jen pro upřesnění, nemám žádnou diagnózu, jen jsem byl před rokem rozbitý. Mohl za to rozchod, absence práce a sociálního života, který mám rád. To jsem nesl velice těžce,” řekl k nelehkému tématu herec, se kterým se rozešla partnerka právě v době, kdy natáčel seriál Devadesátky.

„Bylo to nepříjemné, protože to bylo velmi nečekané. Nastěhovali jsme se do nového bytu, vkládal jsem do toho velké naděje a ona se po třech týdnech odstěhovala. Byli jsme spolu asi rok, ale bylo to velmi intenzivní, takže jsem z toho ke konci natáčení, kdy k tomu došlo, byl trochu skleslý,” popisoval Bartoš rozchod v rozhovoru pro eXtra.cz. Dodal ale, že mu složité období pomohl překonat i jeho kolega Ondřej Sokol, který jej bavil svým typickým smyslem pro humor.