Na obrazovky míří nový seriál Gumy: Objeví se v něm Krajčo i Pagáčová

Zdroj: Profimedia

Richard Krajčo a Patricie Pagáčová se společně s Davidem Švehlíkem objeví v novém desetidílném seriálu Gumy z díly Voyo. Režie se ujala Karin Krajčo Babinská a tvůrci slibují divákům pořádnou dávku černého humoru.

V novém seriálu Gumy si vedle hlavních protagonistů Richarda Krajča a Davida Švehlíka zahrají Patricie Pagáčová, Dana Batulková, Sandra Pogodová, Pavel Šimčík nebo Robert Nebřenský. Scénář napsal Michal Samir a režii má na starosti Karin Krajčo Babinská.

"Slíbili jsme, že to dnes prozradíme. Tak dámy a pánové: z nenápadného námětu, který vznikl jednoho večera v našich hlavách na žádost pana Davida Švehlíka, protože poprosil Karin, ať pro nás dva něco sesyslí, se vyklubal desetidílný seriál, který napsal Mike Samir pro Voyo. Spatří světlo světa už brzy a my v něm budem "GUMY". Snad vás pobaví tak, jako baví teď nás. Už teď se nemůžeme dočkat, i když nás čeká ještě měsíc natáčení," odtajnili manželé Krajčovi nový projekt na svém Instagramu.

Seriál plný humoru

"Gumy budou plné absurdního, černého, ale i poetického humoru. Mám velkou radost, že se nám podařilo před kameru poprvé společně dostat Richarda Krajča s Davidem Švehlíkem. A to v rolích, ve kterých se ještě ani jeden z nich neobjevil. Myslím, že pro spoustu diváků bude tato jejich komediální poloha překvapivá," řekl Novinkám kreativní producent Voyo Ondřej Elbel.

"V sérii jde o dva kamarády z dětství. Jeden drsný, přímý, ale natvrdlý a ten druhý milý, chytrý a tak trochu dítě. Mají malou autodílnu a velké sny, na které jim pochopitelně schází peníze. Svých cílů se snaží dosáhnout pomocí absurdních a špatně promyšlených plánů, které je často dostávají do ještě absurdnějších situací. A to vše za přihlížení svérázných postaviček z komunity za zdí, na periferii velkoměsta," tvrdí tvůrci. "Jsou to hodní kluci, znají se od nepaměti a tak trochu si zbyli. A jsou za to vlastně rádi," popsal jejich vztah představitel Máry Richard Krajčo.

"Za vymyšlení a nabídku role Lukyna jsem Karin vděčný, protože bych si jinak v ničem podobném nezahrál, nikdo by mi komediální roli nenabídl. O to víc mě to baví," doplnil David Švehlík.

Nový seriál uvidí diváci již brzy na Voyo