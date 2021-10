Seriál o Bartošové: Matka Ivety doufala, že už konečně bude mít klid, nestalo se

Zdroj: TV Nova

Když Iveta Bartošová nastartovala svou kariéru, toužili po ní všichni muži a krásu jí záviděly mnohé ženy. Byla pro showbyznys dokonalá. Pohledná, něžná a uměla zpívat. Měla vizuálně našlápnuto stát se hvězdou.

Příběh Ivety Bartošové se začal psát v dubnu 1966 v obci jménem Čeladná a skončil skokem pod vlak v Uhříněvsi 29. dubna 2014. Iveta mohla být hvězdou, kdyby nad její myslí nepřevládal démon jménem alkohol a léky. Jak se ale říká, o mrtvých jen dobře, v tomto duchu vznikla exkluzivně pro Voyo třídílná série o této kontroverzní zpěvačce.

"Je to dramatizace příběhu o holce z Beskyd, která toužila po lásce a slávě, a když toho dosáhla, tak o všechno přišla,“ prozradil režisér Michal Samir. Také potvrdil, že natáčení nebylo snadné. Příběh Ivety je velmi silný, tudíž si ke všemu samozřejmě obstarává souhlasy. Jednal tedy s jejím synem Arturem, který s natáčením souhlasil, ale i s Ivetinou matkou Svatavou či sestrou Ivanou.

„S Arturem jsme se sešli. Vysvětlil jsem mu svůj záměr, dal k nahlédnutí scénář, zodpověděl všechny jeho dotazy a on souhlasil,“ řekl pro Aha! Samir. Artur byl prý také ten, kdo přemluvil svou babičku, aby také svolila. Ze začátku totiž prý nebyla z myšlenky mini seriálu o své dceři nadšená. Doufala, že už bude mít jednou provždy klid.

Ivetina matka byla v šoku

„No, bylo to velké překvapení. Spíše šok. Myslela jsem, že už bude konečně klid. Musím věřit, že seriál bude solidní a hlavně pravdivý. Ivetu má hrát Anička Fialová, znám ji z různých pořadů, a mě Alena Mihulová. To by šlo, tu mám ráda,“ nechala se slyšet Svatava Bartošová.

Seriál se podívá do Ivetina dětství ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde vyrůstala společně s otcem, matkou a sestrou Ivanou, která byla jejím dvojčetem. Dívky prý mezi sebou dost soupěřily a to by se mělo v dokumentu také odrazit.

„K mýtům okolo Ivety patří také údajná rivalita s její sestrou dvojčetem, ale jak už to tak bývá, ani tento vztah nebyl černobílý,“ řekl k tomuto tématu kreativní producent Novy Matěj Podzimek.

Osudová láska k Petrovi Sepéšimu

Pak přišla láska v podobě Petra Sepéšiho a vypadalo to, že je jasné, která z dvou sester je ta princezna. Iveta měla všechno. Slávu, lásku, vztah, hudební kariéru. Ale jen do doby, než se stala tragická událost, se kterou se Iveta nesrovnala do konce života. Její osudová láska se zabila.

„Dodnes jejich příběh veřejnost vnímá jako love story, kterou přerušila až Petrova tragická nehoda. Celé to ale bylo složitější. Jejich vztah byl komplikovaný, částečně vynucený okolnostmi.“

Můžete se tedy těšit, jak to s jejich vztahem tenkrát doopravdy bylo. Minisérie o Ivetě Bartošové prozradí i další tajemství, která jste o princezně popu možná nevěděli.