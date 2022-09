Seriál Pálava diváci rozdrtili: Úplná hrůza a slátanina, psali v recenzích

Zdroj: FTV Prima/Lenka Hatašová

Na obrazovkách televize Prima odstartoval v pondělí večer zbrusu nový seriál s názvem Pálava – život zalitý sluncem. Hvězdně obsazený projekt, na kterém se podílel i vychvalovaný scenárista a režisér Petr Kolečko, ale diváci úplně vlídně nepřijali. Kritika se totiž na seriál hrne snad ze všech stran.

Nový seriál z prostředí vinic s názvem Pálava – život zalitý sluncem s Patrikem Děrgelem a Denisou Nesvačilovou v hlavní roli patřil letos k nejočekávanějším projektům televize Prima. A to nejen kvůli hvězdnému obsazení, ale také kvůli scenáristům Petrovi Kolečkovi a Tomášovi Vávrovi, kteří se v minulosti společně podíleli například na seriálovém hitu Vyšehrad. Jenže jak se zdá, velké očekávání se nakonec proměnilo spíše v obrovské zklamání.

Celkově peklo

Televize Prima odvysílala dvě epizody seriálu a vypadá to, že nemalé množství diváků dalším epizodám ani šanci nedá. Na ČSFD si seriál prozatím vysloužil hodnocení dvanácti procent, čímž se zařadil k nejhorším projektům, které doposud v Česku vznikly. „Začátek úplná hrůza, pak se to trochu zlepšilo. Ale celkově peklo. Prima dál úspěšně hledá seriálové dno,” hodnotil Pálavu například uživatel s přezdívkou walkingdead. „Tohle je ukrutná slátanina a zhovadilost,” přidal se k němu Mamutol. A kritikou nešetřili ani další uživatelé ve svých recenzích.

Prima maže komentáře

Nad Pálavou se podivovali diváci i na facebookových stránkách seriálu, kam do komentářů psali své dojmy z nového primáckého počinu. A ani ty pochopitelně nebyly kladné. „Škoda peněz, co to stálo, mohlo se natočit něco pěkného,” vzkázala tvůrcům divačka. „Musel jsem vypnout TV nebo bych ji musel rozmlátit. To už je vtipnější cokoliv než tato kravina,” znělo ještě.

Negativních reakcí však bylo podstatně více. Televize Prima ovšem na sociálních sítích komentáře omezovala, čehož si všimli i diváci. „Celý večer na FB Prima blokovali všechny příspěvky, které to kritizovaly,” prohlásil jeden z všímavých uživatelů.