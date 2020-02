Má se jako princezna: Takhle si žije herečka Jennifer Aniston

Hollywoodská hvězda Jennifer Aniston se může chlubit domem, o jakém ostatní jen sní. Podívejte se, jak si žije hvězda seriálu Přátelé

Radost z nového domečku si Jennifer, kterou navždy proslavila role Rachel v seriálu Přátelé, udělala před několika lety. Za celých 21 milionů dolarů (necelých 400 milionů korun)si pořídila vilu v Bel Air.

Jde o luxusní čtvrť Los Angeles, kde bydlí třeba herec Nicholas Cage, nebo zakladatel Playboye Huhg Hefner. Obrovský dům s rozlehlou zahradou si Aniston upravila k obrazu svému a protože je pozemek obklopen stromy, má slavná herečka absolutní soukromí.

To jí ale narušili fotografové, kteří se nad jejím hnízdečkem lásky, co obývá s přítelem Justinem Therouxem, proletěli v letadle. A je to vážně bomba! Dům má údajně čtyři ložnice, šest koupelen, garáž na pět vozů, kinosál a celkem 700 metrů čtverečních…

Z exkluzivních snímků lze vyčíst, že zahradníci Jennifer perfektně pečují o okrasnou zahradu. Chybět nemůže ani bazén s vířivkou, či terasa s venkovním gaučem. Na pozemku je dál domek pro hosty, tenisový kurt, vinný sklípek a dokonce vlastní vinice!

No, až budete vydělávat milion dolarů za jeden díl seriálu, také si možná pořídíte obdobný palác.