Cukrářka ze Slunečné Eva Decastelo: Co řekl manžel na její minulost v pornu?

Vždycky se najdou lidi, kteří to Evě rádi připomenou. Ale vždycky to je většinou anonymně na sociálních sítích, nikdo nemá tu odvahu se sexy brunetce kouknout do očí a vpálit jí do očí, co si o ní myslí.

Usměvavá Eva vypadá, že je nad věcí a chtěla by zapomenout, že někdy nafotila hodně lechtivé fotky. Nejradši by vzala zpět svůj odjezd do Ameriky, kde se nechala přemluvit k porno fotkám. Ale uvědomuje si, že minulost nevymaže, tak se na to snaží nemyslet.