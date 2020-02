Slunečná táhne, ale... Natáčení provázejí nepříjemné problémy! Přijdou změny?

"Prachař se s Batulkovou nebaví. Když stojí vedle sebe, je cítit, že se opravdu nemusí. Nechápu proč, mají spolu děti a je to dvacet let od rozchodu, už by to mohli skousnout," popsal jeden z kameramanů dusno na natáčení.

Bývalí manželé nejsou však jediní, kdo musí podstupovat nepříjemné setkání. Na place se totiž potkali i bývalí milenci Veronika Arichteva (za svobodna Nová) a Jan Šťastný. Tahle dvojka spolu měla v minulosti pletky, ačkoliv to nikdy nepřiznali. Jejich veřejnou líbačku si asi leckdo pamatuje dodnes.

"Šťastný s Novou taky nejsou zrovna kamarádi. Asi se taky mezi nimi něco stalo, vzájemně se obchází. Asi to je i tím, že je Veronika vdaná a nejspíš se proto bývalému milenci raději vyhýbá," překvapil člen štábu. Zatím k žádným vyhroceným situacím naštěstí nedošlo, tak se necháme překvapit, co přinese čas. A třeba dojde i na usmíření?