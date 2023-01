Vztahová krize v Ulici: Skyler dostane Františka do pěkné polízanice

4

Seriál Ulice

Zdroj: TV Nova

Sdílej článek:

V seriálu Ulice se hodně řeší nejrůznější vztahové problémy. Za bezmála osmnáct let, co se Ulice vysílá, jich zažil pěknou řádku také František Hrubý, se kterým se před pár dny rozešla jeho holka Bára kvůli bývalce Skyler. Teď Františka čeká další pořádná ťafka, tentokrát od Skyler. Jaká? Co mu provede? To napoví toto video z nových dílů Ulice.

Seriál Ulice líčí osudy svých hrdinů již osmnáctou sezonu. Stejně dlouho znají diváci seriálu i jednu z jeho hlavních postav, Františka Hrubého v podání Matyáše Valenty. V Ulici ho viděli vyrůstat, prožívali s ním jeho lásky i zklamání. O to největší se mu postarala Skyler (Michelle Hansen), máma jeho syna Chrise (Michael Lorenc), když se s ním rozešla kvůli jinému v době, když Chrisovi byly dva roky. Vloni se Skyler vrátila Františkovi do života a začala o něj bojovat, protože jí až teď došlo, jak je skvělý a o co všechno přišla, když mu dala kopačky. Svedla ho! Nezastavilo ji ani to, že František má nový vztah s Bárou (Eliška Bašusová). Františka svedla, pak dělala všechno pro to, aby se s Bárou rozešel. K tomu došlo minulý týden, kdy Bára zjistila pravdu o Františkovi a Skyler. Jenže nevyzpytatelná Skyler se mezitím zařídila po svém, jak je jejím zvykem, a odjela s Chrisem na hory, aniž by o tom dala Františkovi vědět. O tom, že František už s Bárou není, zatím netuší, protože František to s ní nechce řešit po telefonu. Zdroj: TV Nova Jak to bude dál? Jak se to nakonec Skyler dozví? A jakou lekci dá Františkovi, který na její gusto s rozchodem s Bárou příliš dlouho otálel? Co je docela slušný podraz ve chvíli, kdy se František rozhodl pro stmelení své rodiny a nový začátek se Skyler? Video z nových dílů Ulice leccos naznačí… Premiérové díly seriálu Ulice vysílá TV Nova od pondělí do pátku v podvečerním čase od 18:25 hod. S týdenním předstihem jsou divákům k dispozici na Voyo. Nesmí vám uniknout 4 Tajný boj rozvedeného otce: Nová postava Ulice bojuje s bývalou manželkou V seriálu Ulice se objevila nová postava, o které se v posledních dnech hodně mluví v příběhu Klímových. Jedná se o Žofiina tátu Roberta Duška,… Nesmí vám uniknout Václav Matějovský z Ulice míří do Survivoru. Přežije jeho vztah odloučení? Václav Matějovský, známý herec ze seriálů Ulice a O mě se neboj, se zúčastní reality show Survivor. Bude kvůli tomu sice muset opustit svou…