Milovaný seriál Ulice: Jak se změnila Ilona Svobodová nebo Matyáš Valenta?

I když to zní trochu neuvěřitelně, nekonečný seriál Ulice se na televizních obrazovkách objevil poprvé před necelými šestnácti lety. A to znamená jediné. Fanoušci se den co den nemohou odtrhnout od životních příběhů Vilmy Nyklové, Bedřicha Lišky nebo Venduly Maříkové. Podívejte se, jak se změnili herci, kteří se v oblíbeném pořadu objevili během několika posledních let.

Tereza Bebarová

Tereza Bebarová hrála Ukrajinku Světlanu tak přesvědčivě, až si někteří diváci nebyli úplně jistí, jestli herečka vůbec pochází z Čech. Když pak loni scénáristé její postavu úplně vyškrtli, byl to pro ni velký šok. Časem se ale s vyhazovem srovnala, a našla si spoustu nových aktivit. „Nakonec jsem byla velmi ráda, i když byla první reakce lítostivá. Spíše to bylo o tom, že jsem ztratila patnáct let života. To jsem prožívala," uvedla pro Expres Bebarová, která nedávno začala šéfovat novému časopisu o bydlení.

Rudolf Hrušínský ml.

Jednou z nejoblíbenějších postav je bezpesporu vlídný a laskavý domovník Pešek v podání Rudolfa Hrušínského. Ten trpí úbytkem červených krvinek a podle lékařů by se měl více šetřit. Jenže herec by si svůj život bez seriálu už ani neuměl představit. „Pořád mě Ulice baví! A jak to vydržím? Když jsem u divadla vydržel padesát pět let a padesát pět let točím televizi a filmy, tak snad vydržím ještě dalších pár let v Ulici," řekl odhodlaně pro deník Aha! „Je vidět, že Ruda se nezapře, má to v genech po otci, ten také pracoval do padnutí. Takový my herci jsme. Hlavně, ať se to Rudovi nevymstí, ta pracovitost," dodala pro ahaonline.cz starostlivě jeho kolegyně Jaroslava Obermaierová.

Ilona Svobodová

I když má za sebou desítky divadelních rolí a je vynikající dabérkou, největší popularitu jí stejně přinesla role Jitky Farské v Ulici. Tam hrála patnáct let a mezi tvůrci prý měla od začátku dobrou pozici i vztahy. „Když toho mám jinde moc, poprosím, jestli by pro mě trošku míň psali,“ řekla Svobodová před časem pro časopis Blesk pro ženy. A protože měla herečka těsně před pandemií naplánována tři divadelní představení, poprosila tvůrce, jestli by jí dali malou pauzu. Pak toho nejspíš litovala, protože najednou kvůli koronaviru přišla o veškerou práci. Teď už ale zase hraje na prknech, která znamenají svět, a věnuje se svým nejbližším.

Jaroslava Obermaierová

Je vidět, že herečka Jaroslava Obermaierová si roli drbny Nyklové opravdu užívá plnými doušky. Na place je pořád jako doma a přestože ji občas potrápí zdravotní problémy, vždycky udělá všechno pro to, aby byla připravená točit. Nedávno musela do nemocnice, protože se jí na chalupě neudělalo dobře. Vyletěla jí teplota, a proto ji známý raději odvezl na vyšetření. Dostala kapačky, ale po pár dnech už zase spěchala zpátky do hostivařských ateliérů, kde seriál vzniká. „Možná, že to způsobily i ty výkyvy počasí. Zlepšilo se to," řekla pak pro deník Aha!

Jana Sováková

Původně Jana Sováková v seriálu Ulice platila za pořádnou potvoru. „Ingrid byla zpočátku cílevědomá, chladná a ambiciózní mrcha. Dopouštěla se věcí, které už byly hodně přes čáru," popsala svou roli pro Super herečka, která má vystudovanou výtvarnou školu, a proto se živí také jako tatérka. Do seriálu se vrátila loni po sedmi letech. A prý si užívá hlavně to, že Ingrid se snad poučila ze svých chyb a prošla určitým vnitřním vývojem. „Přestala intrikovat a stala se z ní relativně normální ženská, jejíž pohnutky jsou možná drsné, ale pochopitelné," dodala Sováková.

Zdena Hadrbolcová

Práce na seriálu Zdenu Hadrbolcovou i po mnoha letech natáčení pořád baví. „Vyhovuje mi to! Je to rychlé, hektické, ale zvládám," řekla Hadrbolcová pro Aha! Jediné, co herečce dělá trochu problémy, je brzké ranní vstávání. „Je to hrozné, až vražedné, ale když tu práci milujete, tak se tomu přizpůsobíte," popsala Hadrbolcová a doplnila, že natáčecí směny trvají dvanáct hodin a někdy i déle. „Když mám pak pár dní volna, odpočívám a nic jiného nedělám," upřesnila Hadrbolcová, která v Ulici hraje pekařku Růženku a zároveň nejlepší kamarádku proradné Vilmy.

Patricie Pagáčová

Když Patricie Pagáčová po patnácti letech odešla z Ulice, hodně fanoušků její rozhodnutí nemohlo vůbec pochopit. Herečka ale nechtěla být zaškatulkovaná v jedné roli a cítila, že přišel čas na změnu. Aby Patrika diváky přesvědčila, že dokáže být přesvědčivá i v jiných projektech, kývla na nabídku Novy a stala se porotkyní soutěže Česko Slovenská SuperStar. „Beru to jako přechod na úplně novou roli. Bylo mi jasné, že lidi to nebudou pobírat a nebudou s tím v pohodě. Já doufám, že moje účast je přesvědčí o tom, že tam jsem správně," uvedla umělkyně pro Aha! Pevěcké talenty bude mimochodem Patricie vybírat i v dalším ročníku, který se právě chystá. Na natáčení nových dílů si herečka s sebou už bere dceru Bibianu, která se jí narodila letos v květnu.

Matyáš Valenta

Matyáš Valenta, který hraje adoptovaného Frantu, divákům Ulice vyrostl přímo před očima. V seriálu totiž účinkuje od jeho začátků, kdy mu bylo pouhých devět let. Kromě toho se ale nadaný mladík objevil ve snímcích Rafťáci a Maharal – Tajemství talismanu, zahrál si v několika divadlech a zkusil si dabing. „Nemám formální herecké vzdělání a tenhle handicap mi stojí v cestě. Nejde jen o to se trefit postavě do úst, ale ještě k tomu něco hlasově zahrát, což je pro mě skutečně obtížné," řekl pro Super. Matyáše ale baví práce na audioknížkách, které načetl už tři.

