Nyklová, Hejl i Hrubý stárnou: Tyhle postavy v Ulici vídáte už 15 let!

Pozadu nezůstává ani herec Václav Svoboda. Ten je na obrazovkách coby Lumír Nykl také už pěknou řádku let. Vzhledem k tomu, že v reálu není žádné tintítko, schytá vždycky role statných a rozhodných mužů. Jeho role proto příliš kladná není. Co si Lumír zamane, to udělá a nebojí se použít násilí.