Ultimátum: Měla jsem pocit, že mi jde o život, popsala natáčení Ester Geislerová

Zdroj: Česká televize

Policejní vyjednavač Dano Andrik je ve své práci úspěšný. Má ale problém nejen se svými nadřízenými, ale i sám se sebou. A teď je navíc v ohrožení jeho těhotná přítelkyně. Nová česko-slovenská koprodukční minisérie s Jánem Koleníkem v hlavní roli nabídne po osm neděních večerů napětí i akci. Ultimátum odstartovalo 3. dubna ve 20:10 hodin na ČT1.

Ultimátum přináší první původní seriálovou spolupráci mezi Českou televizí a slovenskou stanicí TV JOJ. „Česko-slovenské vztahy jsou také jedním z námětů seriálu, především z hlediska historických vazeb. V seriálu vystupují český premiér, kterého hraje Miroslav Etzler, a slovenský premiér, ztvárněný Peterem Kočišem. Oslovil jsem také zástupce české ambasády v Bratislavě, kteří nám poskytli velice zajímavé informace,“ říká režisér a producent Michal Kollár.

Zdroj: Youtube

Osmidílná minisérie sleduje téměř v reálném čase dění okolo únosu slovenského ministra vnitra během zasedání zemí Visegrádské čtyřky. Příběh se odehrává v Bratislavě a filmaři jej natáčeli během dvou vln pandemie. „V nemocnici, která byla pro natáčení postavena, jsme strávili celý jeden natáčecí blok, tedy několik týdnů. Vracíte se stále do toho stejného stísněného prostředí, kde je navíc strašné teplo, stejný zápach, dekorace, propocený kostým, který jsem si nedal schválně vyprat, každý den se potkáváte s těmi samými herci, ponorka, stísněnost prostorová, ale i emoční,“ popisuje natáčení herec Ján Koleník. Jeho hereckou partnerku, kterou ohrožuje únosce Korňan, ztvárnila Ester Geislerová. Ta se do uzavřené nemocnice dostala při doprovodu své maminky, kterou hraje Alena Mihulová. „Říkala jsem si, jak precizně je to udělaná práce. Například mě zaujaly detaily, jako jsou fotografie personálu na zdech nemocničních místností. Taky se mi skvěle pracovalo se štábem, mám pocit, že si pan režisér vybral všechny lidi, aby si s nimi rozuměl a všichni na sebe navzájem slyšeli. Jsou to profesionálové, přitom ale příjemné lidé. Sama jsem před svou scénou sledovala své herecké kolegy a měla jsem pocit, že jsem uprostřed něčeho velmi napínavého, kdy jde o život. Přišlo mi úžasné, že i když jsem herečka, věřila jsem tomu.“