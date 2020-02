Sex na 1 noc! Zažili jste ho?

KOMERČNÍ SDĚLENÍ: Pro někoho tabu, pro jiné běžná záležitost. Jak se dívají Češi na nezávazné potěšení? Za jakých okolností ho provozují, co řeší před ním a co po něm? Co vy, šli byste „do toho“? Pokud ano, na co se máte připravit?

Sex na 1 noc není podle všeho nic, nad čím by se Češi a Češky pohoršovali. Tři čtvrtiny z nich ho nicméně považují za úlet, který se může přihodit a dvěma třetinám se to podle našich zjištění minimálně 1x přihodilo. Asi 13 % dotázaných uvedlo, že ho provozují nebo v minulosti provozovali pravidelně několikrát do měsíce nebo častěji, přitom ale zpravidla upřesňují, že to bylo v době, kdy neměli stálého partnera nebo partnerku. Na druhou stranu třetina dotázaných uvádí, že by do nezávazného sexu nikdy nešli. Vyplývá to z anonymního facebookového průzkumu pro portál Proerecta.cz na začátku letošního roku. Málokdy plánujeme Dovolená, festivaly, diskotéky a jiné společenské akce, kde se bavíte, jsou příležitostí pro většinu dotázaných (63 %). S pověstnými firemními večírky to zřejmě není tak horké, jak se povídá, protože na ně v této souvislosti vzpomíná jen 14 % dotázaných. Zejména u mladších ročníků vedou internetové seznamky a sociální sítě, přes které si rande s jasnými pravidly domluví předem. Co předtím a co potom? Protože jde zpravidla o neplánovanou záležitost, má řada lidí druhý den morální kocovinu. Jaké je napadají otázky: Uvidím ho/ji ještě (49 %)? Nechytl/a jsem nějakou nemoc (40 %)? Výčitky svědomí vůči partnerce nebo partnerovi (27 %), možnost otěhotnění (22 %) a dokonce i zlomené srdce (13 %). Jak na to? Máte chuť si to vyzkoušet? Z našeho průzkumu vyplývá, že je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se vám k tomu naskytne příležitost, ať už budete plánovat a brousit po sociálních sítích, nebo se porozhlédnete někde, kde je uvolněná atmosféra a (přiznejme si) také dostatek alkoholu. Právě díky němu padají morální zábrany a uvolní se nejenom tělo, ale i mysl. Abyste ráno nemuseli řešit palčivé otázky, není určitě od věci mít po ruce kondom. Že se partneři neznají a že často hraje roli alkohol, přiznává i jeden z dotázaných mužů. Podle jeho názoru to vede k ne příliš kvalitnímu zážitku. Mužská záležitost Pokud pro vás není potěšení s krásnou neznámou běžnou záležitostí, může silnější pohlaví překvapit drobná, ale nepříjemná indispozice. Nezvyklé prostředí, snaha ukázat se v co nejlepším světle a nejistota, co se partnerce líbí a jak bude reagovat, navíc v kombinaci s alkoholem může být pro potenci velkou zkouškou. Z vášnivé noci se snadno může stát maraton bez vidiny cíle. Naštěstí existují podpůrné prostředky, které můžete použít nenápadně a fungují rychle a spolehlivě. Co radí sexuoložka MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D. mužům? Šetřit alkoholem je dobré také proto, že pro muže nemusí být úplně jednoduché dosáhnout erekce, ale hlavně vyvrcholení. Za selhání může i přehnaná přemotivovanost nebo bujná fantazie. Problém jak pak více méně spíše v hlavě. V tomto případě nic nezkazíte, když si tuto chvilku „pojistíte“. Na trhu je k dostání mnoho přírodních povzbuzováků. Horkou novinkou je například bylinný shot, který má „nakopávací“ účinek. Stačí ho jen protřepat, vypít a užít si. Co radí sexuoložka MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D. ženám? Sex na jednu noc zůstane zpravidla sexem na jednu noc. V tomto ohledu je pro ženy citové vzplanutí jednodušší a více se poddávají citům. Muži to ale můžou vidět úplně jinak. Happyendy se můžou dít, ale je to spíše výjimečné. Ohledně ochrany nikdy nespoléhejte pouze na muže. V tomto případě byste se o kondom měla aktivně zajímat i vy. V krajním případě můžete použít i pilulku „PO“, ta vás oba ale před pohlavními chorobami neochrání. Pozn.: 1/2020-facbookový průzkum pro www.proerecta.cz, N=130 respondentů, zdroj fotek: fotobanka rf123.cz. Novinka – nápoj lásky Na trh přichází novinka ve formě „energy drinku“ pro muže. Jde o nápoj Proerecta Shot pro okamžitou a zrychlenou podporu mikrocirkulace krve v penisu. Tekutá forma se vstřebává rychleji, než tablety. Díky 3x silnějšími bylinnému složení, dosáhne muž intenzivní stimulace libida do 30 minut od užití. Přírodní složení navíc zajistí užívání bez vedlejších účinků. Stačí pouze protřepat a vypít. Jeden shot stojí od 106 Kč za kus a dodává se v broskvové příchuti. Více na www.proerecta.cz, kde je i k zakoupení.