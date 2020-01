Ze zákulisí slavných SEX TAPE: Jednu má i Collin Farrel a Jennifer Lopez

Jedna noc v Paris, jak bylo video pojmenováno (anglicky One night in Paris) je sex tape Paris Hilton a pokerového hráče Ricka Salomona z roku 2004. Video se "nějak" dostalo do rukou pornografické společnosti. Tím začal jeden velký kolotoč soudních žalob, a to z obou stran - jak Paris, tak Solomona. Ten dokonce zažaloval dědičku hotelového impéria o 10 milionů dolarů, protože ho falešně obvinila z nahrání videa bez jejího souhlasu.



Stejně jako Kim, i Paris pocítila negativní ohlas svého debutového filmu. ,,Bolelo to, protože jsem celý život vzhlížela k ženám, jako je princezna Diana, ke všem těm elegantním a úžasným ženám, a Salomon mě o to obral. Mohla jsem být jako ony, ale kvůli té nahrávce budu souzena, ať už udělám nebo řeknu cokoliv. Kéž bych ho nepoznala. Několik měsíců jsem nevycházela z domu, byla jsem v depresích, ponížená… nechtěla jsme být viděna na veřejnosti."



Paris společnost zažalovala o 30 milionů dolarů, tuto absurdní částku právníci smetli za stolu. Salomon nakonec video prodal společnosti Red Light District Video, která mu dala onen trefný název, a oběma protagonistům vyplatila částku 400 tisíc dolarů a procenta ze zisku. Paris všechny peníze ze sex tape údajně věnovala na charitativní účely, s důrazem na údajně; časopisu GQ totiž řekla: ,,Nikdy jsem z videa neviděla ani cent. Jsou to špinavé prachy a Salomon by je měl všechny darovat nějaké organizaci, která bojuje proti sexuální zneužívání, nebo tak něco."