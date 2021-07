Sex ve městě po sto letech? Zub času byl k hvězdám kultovního seriálu neúprosný

Natáčení Sexu ve městě po sedmnácti letech je v plném proudu a fanoušci už se pokračování oblíbeného seriálu nemůžou dočkat. Desetidílnou sérii uvidí netrpěliví diváci už na konci letošního roku. Prvním lákadlem jsou ovšem fotky z natáčení, kde se trojice slavných hereček promenáduje po New Yorku. Vzhled módní ikony Sarah Jessicy Parker byl pro mnohé překvapující, na rozdíl od svých kolegyň se totiž rozhodla stárnout přirozenou cestou.

Seriál Sex ve městě vznikal v letech 1998 až 2004 a měl 94 epizod. U diváků se stal doslova fenoménem a proto se fanoušci dočkali ještě dvou celovečerních filmů.

Velikou radost lidí po celém světě způsobili režiséři, když oznámili, že chystají natočit dalších deset dílů kultovního seriálu. Z původní čtveřice hereček ale odmítla svou účast na projektu pětašedesátiletá Kim Cattrall, která hrála smyslnou Samanthu. Důvodem byly její neshody se Sarah Jessicou Parker alias hlavní hrdinkou Carrie Bradshaw.

"Není to tak, že bych ji neměla ráda. Nikdy jsem to neřekla a nikdy nic takového neřeknu. Samantha zkrátka není součástí tohoto příběhu, ale vždy bude součástí naší party," napsala nedávno Jessica Parker na svůj Instagram.

And just like that ukázal realitu, zub času je neúprosný

Minisérie s názvem And just like that bude bez Samanthy pouze ve složení Carrie, Miranda a Charlotte. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon a Kristin Davis se ale svých rolí ujaly skvěle i bez čtvrté kamarádky a natáčení si náramně užívají.

Herečky takto pohromadě fanoušci neviděli téměř dvacet let, o to větší šok byl pro ně zub času, který se na všech hvězdách viditelně podepsal.

Kristin Davis prošla evidentně různou škálou omlazujících procedur, přesto už by jí ale dvacet nikdo netipoval. To Cynthia Nixon na place působí také celkem svěže, v soukromí bez make-upu byste ji ale nejspíš nepoznali! Největší změnou vzhledu prošla bezesporu Sarah Jessica Parker, která se rozhodla stárnout přirozenou cestou.

Sarah Jessica Parker nepodléhá trendům, botoxu se i před šedesátkou vyhýbá

Sarah Jessica Parker se nenechala vtáhnout do botoxového trendu hollywoodských hvězd a na fotkách z natáčení ukázala nejen vrásky, ale také šedivé vlasy.

Strhaný vzhled herečky veřejnost překvapivě nadchnul, zvlášť ženy totiž oceňují, že Parker ukazuje realitu stárnutí bez plastik a omlazujících procedur, které jsou bohužel fenoménem dnešní doby.

V naší galerii se můžete podívat, jak vypadají krásky z oblíbeného seriálu po téměř dvaceti letech a navnadit se fotkami z natáčení. Informace přinesl portál people.com.

Jessica Parker sdílela společný snímek s kolegyněmi na svém Instagramu.