Chtěl jsem děti, zesnulý herec ze Sexu ve městě sám vychoval adoptivního syna

Zemřel americký herec Willie Garson, kterého si fanoušci asi nejvíce pamatují ze seriálu Sex ve městě. Tam si zahrál kamaráda hlavní představitelky Carrie Bradshaw. Jako dobrosrdečný homosexuál Stanford Blatch se přitom měl objevit i v dalších dílech.

Sedmapadesátiletý Garson zemřel v úterý po krátké nemoci. Informaci o jeho úmrtí potvrdil hercův adoptivní syn Nathen. "Moc tě miluju, taťko, odpočívej v pokoji a jsem strašně rád, že jsme spolu mohli tolik dokázat a zažít tolik dobrodružství," napsal mu dojemný vzkaz na sociální síti.

Moje partnerka o děti nestála

I když herec skvěle ztvárnil homosexuála, sám byl heterosexuál. Těsně po čtyřicítce si vzal do péče Nathena, kterého pak vychoval úplně sám. "Už je dospělý a brzy se o mě bude starat. To je ten důvod, proč jsem ho vlastně adoptoval," vtipkoval před časem Garson pro magazín Page Six.

Ve skutečnosti herec obrovsky toužil po dítěti. A přestože žil v dlouhodobém vztahu, jeho partnerka o potomky nikdy nestála. Po rozchodu Garson cítil, že mu děti v životě chybí, a udělal zásadní krok. Vzal si k sobě sedmiletého Nathena, kterému dal láskyplný domov.

"Měl jsem krizi středního věku. Prostě jsem obrovsky chtěl dítě a nic jiného," přiznal později herec. Svého rozhodnutí určitě nikdy nelitoval a na syna byl náležitý pyšný. "Je úžasný a opravdu výjimečný. Je dokonalý a teď studuje na vysoké škole v Ohiu," řekl o chlapci.

Jednadvacetiletý Nathen se teď musí vyrovnat s tím, že přišel o nejbližšího člověka. "Vždycky budeš se mnou. Miluju Tě víc, než sis vůbec dokázal představit, a jsem rád, že už Tě nic nebolí," doplnil osvojený syn a naznačil, že jeho tatínek musel před smrtí trpět.

Přestože zatím nikdo oficiálně nepotvrdil příčinu hercovy smrti, podle magazínu People Grason bojoval s onkologickým onemocněním slinivky. To je typ rakoviny, u které pacienti nemají příliš šancí na přežití.

Jako jedna z prvních na Willieho náhlý odchod zareagovala herečka Cynthia Nixon, která v seriálu hrála prostořekou Mirandu Hobbes. "Hluboce, opravdu hluboce nás zasáhlo, že jsme ztratili Willieho Garsona. Milovali jsme ho a obrovsky nás bavilo s ním pracovat," napsala zarmoucená kolegyně.

Odpočívej v pokoji, Willie

"Je to tak smutná zpráva a neuvěřitelná ztráta pro celý tým Sexu ve městě. Upřímnou soustrast všem a odpočívej v pokoji, drahý Willie," přidala se Kim Cattrall. Ta si v seriálu střihla roli sexuchtivé PR manažerky Samanthy Jones. I když se v pokračování počítalo se všemi herečkami, Samantha jako jediná nabídku nakonec odmítla.

Naopak Garson se v nových dílech měl ještě objevit, nedávno ho fotografové dokonce zachytili přímo na place se Sarah Jessicou Parker. Zatím ale není jasné, jestli herec stačil natočit všechny scény a jak tvůrci s jeho postavou naloží.

Když loni Nathen tatínkovi přál ke Dni otců, nezapomněl dodat, že bez něj by tu nebyl.