Sexuální zločiny celebrit: Znásilnění, svazování, obnažování a další zvrhlosti!

Možná nejpopulárnější televizní otec osmdesátých let měl vždy do pohodáře z obrazovky hodně daleko. Má na kontě desítky obvinění ze zneužití žen. Ty měl nejdřív pomocí prášků uspávat, aby je pak ve spánku mohl znásilnit. Podle policie začal se svými nechutnými praktikami už v polovině 60. let.

Vzhledem k několika desítkám podaných obvinění ze sexuálního násilí, zneužití nezletilé, sexuálního napadení a sexuálně nevhodného chování pobývá Cosby ve vězení, podle posledních zpráv se pokouší stát se knězem.