Sexy Ewa Farna: Konečně zhubla a ukázala božskou postavu

Ewa Farna byla dlouho označována za baculku. A právem. Pár kilo navíc nešlo přehlédnout. Zpěvačka si z toho ale naoko nic nedělala a nazpívala písničku Boky jako skříň. Obsah hitovky však teď realitě neodpovídá, jelikož Farna zhubla a hrdě to vystavuje na sociálních sítích.

Farna měla vždycky pár kilo navíc, ale řešila to spíše veřejnost než ona sama. Posléze jí ale často propírané téma začalo lézt na mozek. Terapií pro ni zřejmě byla písnička Boky jako skříň, kterou v roce 2015 nazpívala.

Z textu jasně vyplývalo, že je se svojí postavou spokojená. „Mám prostě od Pánbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat, když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat, o liposukci vím, dobře vím, však za plat si život osladím, osladím,“ zpívá v ní.

Dobrému jídlu neodolá

Byť byla se sebou smířená, věděla, že modelkou zrovna není. Ví moc dobře, kdy její váha začínala stoupat.

„Zajídala jsem stres. Čekala mě maturita, přijímačky na práva… Když jsem ve stresu, tak jím,“ přiznala zpěvačka Blesku.

„A protože jsem v podstatě pořád na cestách, byla jsem odkázaná na restaurace v malých městech u silnice a benzínky, kde na opravdu zdravé jídlo moc nenarazíte. Teď to řeším tak, že si vezmu něco dobrého s sebou,“ přišla na řešení.

Rozhodně se ale neomezuje. „Když mám extrémní chuť dát si něco opravdu dobrého, tak jdu do oblíbené restaurace na ananasové taštičky. Ananas, v něm lžička mascarpone a jahoda. Bomba. Nelákají mě nějaké čokoládové tyčinky nebo chipsy, ale když jde o takhle dokonalý dezert, tak neodolám,“ přiznala.

Teď už má postavičku jako lusk

„Nechci, aby to znělo namyšleně, ale mám se ráda. A že mám teď pár kilo navíc, to podle mě na sexappealu neubírá. Když mám zadek, tak se za něj chytím a řeknu: Jo, mám zadek! A na koncertech vidím, že to lidi berou,“ tvrdila dříve.

„Mně stačí, že jsem hezká pro mého kluka a pro mé nejbližší. Ten, kdo přijde na koncert, vidí moji sebejistotu, že se ve svém těle cítím dobře,“ konstatovala Farna.

Tlak okolí ji ale nakonec přeci jen donutil zhubnout a dnes se může pyšnit krásnou postavou. Tu velmi ráda vystavuje na sociálních sítích. Neváhala zveřejnit snímky, kde ukazuje dokonale ploché břicho. Je vidět, že je na sebe pyšná.