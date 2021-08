Tereza Ramba zase těhotná: Prožívá šťastné období a oslňuje nejen postavou

Zdroj: Profimedia

Herečka Tereza Ramba je známá svou krásou, přirozeností a dobrou náladou mezi lidmi i svými kolegy, proto s ní každý rád točí. Teď navíc prožívá šťastné období, kdy si užívá svého syna Mikuláše, kterému říká Slunce a navíc přiznala další těhotenství!

Tereza Ramba je se svým manželem Matyášem Rambou chodící reklamou na idylický pár. Nejen, že si skvěle rozumí, ale mají i stejný pohled na život a na výchovu svého syna, kterého nazývají poeticky Slunce.

Tereza sice patří mezi matky, kterým se říká bio, ale když chce, sundá tepláky a batikované triko, vytáhne ze skříně sexy šaty, podpatky a nahodí make up, aby to ještě stálo za to. A nutno podotknout, že i přesto, že je herečce přes třicet, postavičku měla ještě nedávno lepší než kdejaká dvacítka.

Propadla kouzlu otužování

Možná za to může i otužování, kterému v zimě podlehla a udržovala se díky němu ve formě. Stejně tak to dělaly i její kolegyně s Evou Decastelo, Sandrou Pogodovou, Nelou Boudovou či Jitkou Boho v čele. A i když se všechny zvěčňovaly na sociální sítě, na Terezy postavu ani jedna neměla.

„Budeme mít ta tělíčka tak zdravá a milovaná, že si na nás žádné viry ani nebudou chtít vlézt,“ napsala na Instagram k fotkám, kde se koupe v ledové vodě ve spodním prádle. Doprovod ji dělal i manžel a gymnastická trenérka a kamarádka v jedné osobě Kristýna Opočenská.

Vzhledem k tomu, že je herečka hyperaktivní, kila navíc mít ani nemůže. Hraní, starost o dítě, spousta aktivit a sport, který Ramba miluje, z ní dělají šik maminu, která má výstavní tvary. Ani porod na ní neměl žádný vliv a postavu jí rozhodně nezkazil.

Tloustne kvůli těhotenství

„Žeru všechno a strašným způsobem. A jím i červené maso, které jsem nejedla dlouho, prostě se tomu nebráním. Je třeba důvěřovat přírodě,“ prozradila pro Aha! herečka.

„Kdybyste viděli moji mámu – ta začíná den deseti rohlíky se salámem a má takovouhle postavu," směje se kráska, která ale nakonec o svou dokonalou postavu přijde.

Prozradila totiž, že je opět těhotná. Informaci vtipně nechala sdělit manžela na sociální síti.

"Lásko, co je to za pupek?," zní jeho hlas ve videu, zatímco herečka prochází kolem. "To nebude vidět, co?," reagovala Tereza. A k videu připojila hastag dneskaužjetodvě.

