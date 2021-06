Shannen Doherty se odhalila: Ukázala tvář bez make-upu a promluvila o rakovině!

Shannen Doherty už několik let bojuje s agresivní formou rakoviny, hvězda devadesátých let se ale nevdává a užívá si každý nový den i s vážnou nemocí. Herečka o víkendu ukázala svou tvář bez make-upu a promluvila o své nemoci a kosmetických úpravách.

Shannen Doherty lékaři diagnostikovali rakovinu v roce 2015. Následně herečka prodělala mastektomii, při které jí odstranili jedno prso a vypadlo to, že vážnou nemoc porazila.

V roce 2017 Doherty oznámila, že je nemoc na ústupu, o dva roky později se jí ale bohužel rakovina vrátila. Před rokem pak vyšlo najevo, že má hvězda Beverly Hills 90210 rakovinu ve čtvrtém stádiu a ani moderní medicína ji nejspíš nezachrání.

Přes svůj vážný stav si ale Shannen stále dokáže naplno užívat života a sama říká, že se cítí být plná energie. Proto také neustále odkládá psaní dopisů na rozloučenou.

"Cítím, že mi zbývá dalších deset nebo patnáct let života," říká s nadějí hvězda Beverly Hills

"Ještě jsem se k psaní dopisů na rozloučenou nedostala. Je to něco, co musím nutně udělat. Je tu spousta věcí, které potřebuji říci své mámě Rose. A také chci, aby můj manžel věděl, co pro mě znamená," řekla Shannen Doherty loni v rozhovoru pro magazín Elle.

Herečka také plánuje svým nejbližším natočit videa. "Kdykoliv se k tomu chystám, mám z toho takový pocit, že je to naprostý konec, a nakonec to vždy vzdám. Cítím se zkrátka tak, jako by mi zbývalo ještě dalších deset až patnáct let života. Fyzicky i psychicky dobře. Tak je pro mě těžké, i když jen ve videu, takto vše zabalit a navždy se loučit," prozradila.

Od těchto slov uplynul více něž rok a zatím k potěšení fanoušků je na tom herečka velice dobře. Dokonce se odhodlala ukázat svou tvář bez make-upu po dlouhém boji s rakovinou a přidala pro ostatní ženy vzkaz.

"Chci vidět ženy, jako jsem já, jako jsme my," vzkázala Doherty

Dnes večer jsem sledovala filmy a všimla jsem si, že existuje několik ženských postav, se kterými bych se mohla ztotožnit. Víte, ženy bez výplní, bez botoxu, bez faceliftu. Ženy, které odhalují svou tvář a všechny zkušenosti, které se do ní zapsaly. Žila jsem. Miluji, že jsem naživu a můj obličej odráží můj život. Přežila jsem hodně, nejen rakovinu, ale víc než to. Naučila jsem se mít ráda. Konečně. Skončila jsem s časopisy a Hollywoodem, který se snaží nás k něčemu přimět. Chci vidět ženy jako jsem já. Ženy jako jsme my," napsala Shanen Doherty na svůj Instagram a připojila svou fotografii bez úprav a make-upu.

Herečce se ihned v komentářích ozvaly desítky žen, které dnešní dobu vnímají podobně. Nechyběla například modelka Pavlína Pořízková, která je též bojovnicí za stárnutí bez úprav plastických chirurgů.

"Děkujeme, potřebujeme víc žen, jak jste vy," napsala Pořízková pochvalný komentář.

Shannen Doherty o své nemoci hovoří otevřeně