Je to zlé: Brendě z Beverly Hills se vrátila rakovina. Bojí se o život

„Bylo strašně divné, že jsem byla diagnostikována se smrtelnou chorobou a někdo, kdo byl zdánlivě zdravý, v tu chvíli zemřel,“ řekla Doherty. „Bylo to opravdu šokující. To nejmenší, co jsem mohla udělat, abych uctila Lukeovu smrt, bylo udělat tu show a o svých problémech mlčet.“



Přiznala, že si diagnózu nechala pro sebe i proto, aby dokázala, že je stále schopna pracovat. Se svými problémy se svěřila pouze Brianu Austinu Greenovi, který hrál v seriálu Davida Silvera. Velmi jí prý pomohl přežít dlouhé natáčecí dny.