Z raperky herečkou: Sharlota boduje v nové komedii o marihuaně díky svému tělu

Kdo by neznal potetovanou a extravagantní raperku Sharlotu, která před pár měsíci oznámila zasnoubení s neméně originálním partnerem Lukášem Jirkovským. Ti, kdo neholdují rappu, ji možná znají spíše z reality show Zlatá mládež 2, kde se překvapivě projevovala jako jedna z těch rozumnějších a vyspělejších. Nyní však září v komedii Ubal a zmiz, která právě odstartovala v našich kinech.

Nyní krásná a potetovaná rapperka okouzluje v české komedii Ubal a zmiz, kde si zahrála po boku Matouše Rumla, Marka Lambory, Martina Hofmanna nebo Radima Fialy. A na to, že není herečka, si vedla opravdu dobře.

Představila se v roli striptérky a režisér Adam Hobzik si pochvaloval, jak vybral dobře. Nebyl jediný, kdo extravagantní Šarlotu Frantinovou pro film svlékl. Ta se odvážných modelů nebojí ani v soukromém životě. Na premiéru filmu dorazila v blankytně modrých šatech, ve kterých nejspíš chtěla připomínat mořskou vílu, bez podprsenky.

Nejodhalenější model večera

Rozhodně zvítězila v pomyslné soutěži o nejodhalenější a nejvíc sexy model večera. Nebylo jí to však vůbec nepříjemné a pohledy mužů si vysloveně užívala. A to i přesto, že už je nějaký ten měsíc zasnoubená s partnerem Lukášem Jirkovským.

„Asi byste chtěli slyšet tu story o tom, jak mě můj kluk požádal romanticky na vrcholu Gibraltaru, ale on už to udělal v únoru, jednou takhle ráno v posteli. A jelikož jsem to rodině a nejbližším chtěla říct nejdřív osobně, trvalo mi v této době delší čas, než jsem se ke všem dostala, takže teď ofiko,“ řekla podle Blesku Sharlota.

Zpěvačka ve snímku Ubal a zmiz tančí u tyče před zraky vykuleného Matouše Rumla, kterého můžete znát především jako tydýta Lexu z kultovního seriálu Comeback. Sharlota tančit umí, nestydí se, ale i tak je její role něčím, co není pro zpěvačku denním chlebem.

„Je to odvážná role pro odvážný lidi a to já jsem stoprocentně. Rozhodně tam vystupuju z komfortní zóny,“ prozradila na premiéře pro Aha!.

Ve filmu se svlékla už několikrát

Zase ale takové překvápko to pro ni nebylo. Režisér si ji vybral podle několika snímků, kde se objevuje zcela nahá. Šlo o filmy Prvok, Šampón nebo Tečka a Karel, který ještě nebyl uveden do kin. Odhalování se jí tedy starost nedělalo. Horší to bylo s učením choreografie u tyče. Na tréninky prý musela chodit třikrát týdně.

„Režiséři prostě vnímají moji energii a tím, že nejsem herečka, tak si to krásně sedlo. Ty role jsou v rámci mých možností,“ řekla pro Blesk se smíchem.

O tom, že Sharlota není žádný stydlín, svědčí i její Instagram, na kterém má spoustu sexy fotografií, na které se můžete podívat v galerii.

Na to, jak Sharlota rappuje, se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube