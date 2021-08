Tomáš Magnusek a jeho proměna v hubeňoura! Na premiéře komedie šokoval

Nová filmová komedie Shoky a Morthy předčila očekávání. Nejen, že je snímek vtipný, napínavý, děj se nevleče a herci odvedli opravdu skvělé výkony, ale dokonce si v něm zahrál dlouho neobsazený Tomáš Magnusek, který pár měsíců předtím zhubnul neuvěřitelných 70 kilogramů.

Možná jste zaregistrovali jméno Andy Fehu ve spojení s prvotinou Nenasytná Tiffany, a pokud ne, nevadí, protože nyní se režisér představil s filmem Shoky & Morthy: Poslední velká akce. Jde o bláznivou komedii, ve které mají hlavní roli dva ujetí influenceři v podání Štěpána Kozuba a Jakuba Štáfka.

Výběr herců byl vskutku velmi dobrým tahem, protože dvojici to na plátně vysloveně svědčí a jak se vyjádřili na premiéře, rozumí si i lidsky.

"Myslím, že se díky této spolupráci zrodilo velmi pěkné přátelství," pochvaloval si na uvedení filmu Štáfek, který přítomné diváky v kinosále pobavil, když při nástupu na děkovačku zakopl s krabicí plnou popcornu a rozplácl se na podlaze jak široký, tak dlouhý. Ostravský herec Kozub se mohl smíchy potrhat a Jakubův pád okomentoval slovy: "Už chápu, proč dáváte tady v Praze k filmům papírové kapesníčky, já jsem se málem smíchy pochcal!"

Tomáš Magnusek zhubnul neuvěřitelných 70 kilogramů

Velkým překvapením byl herec Tomáš Magnusek, který je známý tím, že se rád obsazuje do svých filmů a že si pochvaluje svou korpulentní postavu. Teď je ale vše jinak. Herec zhubnul neuvěřitelných 70 kilo a nutno podotknout, že vypadal skvěle. I ve filmu mu to po boku Štáfka s Kozubem svědčilo a patřil mezi nejvýraznější a nejvtipnější postavy komedie.

Magnusek začal hubnout, když si uvědomil, že nestačí svým dětem, nevejde se na zahradní traktůrek či ho dokonce nepustili na lanovku, protože překonal povolenou váhu. Bylo mu prý tak trapně, že se rozhodl se sebou něco hodně rychle začít dělat.

„Dělal jsem si z toho srandu. Ovšem čím víc jsem o tom vtipkoval, tím jsem byl trapnější,“ svěřil se Blesku.

Režisér filmové série Bastardi měl totiž už neuvěřitelných sto sedmdesát kilo a nyní má dole skoro sedmdesát, tudíž se ručička váhy blíží ke stovce, což je na umělci neuvěřitelně znát.

„Já asi neumím být úplně hubený. Člověk se musí pořád hlídat. Hubnutí je matematika. Furt počítáte kilokalorie,“ doplnil s tím, že si klidně nějaký ten dortík dopřeje, ale poté ho jde hned vysportovat.

Nebýt tohoto kroku, roli ve filmu Shoky a Morthy by asi těžko dostal, jde totiž o poměrně akční snímek, který by nejspíš se svou původní váhou neustál. Komedie pojednává o dvojici mladíků, kteří chtějí ukončit svou kariéru influencerů něčím velkolepým, a to opravdovým dokumentem pro dospělé, co koupí i Netflix.

Inspirace legendou o mrtvé nevěstě od Devíti křížů

Vydávají se tedy po stopě mrtvé nevěsty, která na dálnici D1 u Devíti křížů způsobuje dopravní nehody. S sebou si vezou ještě přítelkyni jednoho z nich, která dokonale splňuje roli klasické blondýnky, dále podivnou lovkyni duchů a v neposlední řadě právě Magnuska, který hraje youtubera, jemuž se všichni vysmívají a který miluje písně bratří Nedvědů.

Samozřejmě se nejedná o žádný intelektuální šlágr, ale to ani tvůrci nezamýšleli. Jak Štáfek s Kozubem přiznali, tak ve filmu velmi improvizují a kupodivu je to ku prospěchu věci. Pokud jste tedy ještě tento crazy snímek neviděli, vyrazte na vtipnou a oddechovou, bezstarostnou a vynalézavou komedii do kina.

Na ukázku z filmu Shoky & Morthy: Poslední velká akce se podívejte ve videu!

