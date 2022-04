Shopaholic Nicol, Chili i Veronika: Holky ze Survivoru prozradily společné plány

Zdroj: TV Nova

Trojhlavá saň nebo svatá trojice, jak se přezdívá silná alianční parta ze Survivoru, Chili, Shopaholik Nicol a Veronika, jsou nerozlučné kamarádky i v reálném životě. Děvčata si na ostrově vytvořila extrémně silné přátelství, které trvá i po příjezdu domů. O poutu se rozpovídala kuchařka Chili na svém Instagramu.

Youtuberka Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol, kuchařka Chili Tathuy a karatistka Veronika Havlik si v soutěži Survivor vytvořily nerozlučné přátelství.

Dívky vytvořily silnou alianci a dlouho se jim dařilo odstraňovat nepohodlné hráče z ostrova, než jim jejich plán zničil Vladimír Čapek, který se spojil s Johy a silnou trojku rozbil.

Soutěž je již dotočená, pro Chili, Nikolu a Veroniku jejich společná cesta ale prý rozhodně nekončí.

Umpa- lumpa a temperamentní Italka

"Chtěla jsem napsat, že naše svatá trojice končí, ale to by vlastně nebyla pravda. Končíme totiž pouze v Survivor, ve skutečnosti teprve začínáme. Na ostrově jsme našly to nejcennější a to si z ostrova i odnášíme. Jak jsem řekla, čekala jsem leccos, ale rozhodně ne to, že si najdu jednoho malýho Umpa-lumpu a jednu temperamentní Italku," napsala Chili vyznání svým kamarádkám na Instagramu a samostatnou pasáž pak věnovala Veronice.

"Veronika je asi ta nejprůzračnější bytost, kterou znám. Co na srdci, to na jazyku. Když vás miluje, miluje vás bezmezně a její oddanost nezná hranice. Je to taková ta kamarádka, které se můžete svěřit úplně se vším a vždycky vám poradí, hlavně co se týče vztahů. Když došlo na promíchání kmenů, byla jsem hrozně ráda, že je tam se mnou. V mnoha ohledech mi byla starší sestrou, která si mě vždycky vyslechla, chránila mě, kontrolovala po mně věci, protože jsem furt něco zapomínala a každý den mi ustlala v přístřešku. Po těch několika měsících o sobě víme tolik, co naši nejbližší.⠀Hrozně ji obdivuju za to, čím si prošla v životě a jak i přesto všechno je to tak neskutečně milující a srdečnej člověk. Veroničko, děkuju ti, že jsi mi byla skvělou kamarádkou, rádkyní a adoptivní maminou. Vždycky jsem se ti mohla vyplakat na rameni nebo na tvých kyprých ňadrech," pěje kuchařka z Masterchefa na svou kolegyni ze Survivoru samé ódy a brzy se za ní společně s Nikolou Čechovou chystají letět do Itálie.

"A těšíme se brzy do Itálie, má drahá! Do té doby se budeme dále spamovat v naší Whatsapp skupině. Amore mio," dodala Chili.

Trio ze Survivoru se přátelí i po skončení soutěže