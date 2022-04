Shopaholic Nicol si zavařila: Na oslavě Borárose chyběla a příznivci ubývají

Zdroj: Profimedia

Nikola Čechová, známá jako Shopaholic Nicol, si svým chováním v reality show pořádně zavařila. Zatímco před odjezdem byla uznávanou influencerkou a na Instagramu ji sledovalo přes 750 tisíc příznivců, dnes u ní na profilu jen těžko najdete pozitivní komentář. Čechová navíc okorunovala celou účast v show výhrůžkou, kterou vyslala směrem k ostatním soutěžícím těsně předtím, než prohrála v duelu s Chili.

Nikola Čechová už první dny v reality show Survivor věděla, že patří k nejslabším článkům obou kmenů a musela proto vymyslet strategii, jak se ve hře udržet co nejdéle. To se jí sice nakonec podařilo, následky jsou ale pro influencerku mnohem bolestivější, než čekala.

Shopaholic Nicol vytvořila dívčí alianci s kuchařkou z Masterchefa Chili a Veronikou Havlik a chvilku se jim skutečně dařilo odstraňovat nepohodlné soupeře jako na běžícím páse.

Nakonec ale silné trojce utnul hlavu Vladimír Čapek, který přemluvil ostatní hráče a postavil do duelu právě nerozlučné kamarádky Nikolu a Chili. Před jejich nominací si ale stihl vyslechnout na kmenové radě výhrůžky z úst Čechové.

Výhrůžky Čechovou nezachránily

Shopaholic Nicol už tušila, že se nevyhne duelu, přesto se ale pokusila poslední větou před hlasováním přesvědčit skupinu, aby do něj nemusela. "K tomu, co se tady děje, jenom dodám: možná některým nedochází, že až nebudeme sedět tady, tak budeme sedět tam (ukázala na lavičku, kde sedí již vypadlí hráči) a budeme rozhodovat o vítězi," pohrozila zbylým soutěžícím.

Na to Vláďa velice vtipně zareagoval: "A to mělo být varování a právě proto je možná potřeba to vyřešit už teď," a poslal dvě ze tří největších taktiček proti sobě.

"Já jsem to rozhodně jako výhrůžku nemyslela. Myslela jsem to tak, že my budeme na druhé straně. Jak se to stane, uvidíme. Každopádně je něco jiného hra, něco jiného jsou podrazy, sympatie a to všechno se pak shromáždí do jedné kuličky a podle toho se člověk jednoduše rozhoduje," snažila se Nikola ještě vysvětlit své myšlenky, nakonec jí to ale bylo k ničemu a ostrov musela opustit. Svými taktikami si ale youtuberka a její dvě spojenkyně nezavařily jen u televizních diváků, evidentně je nemusí ani zbylí účastníci.

Na srazu "trojhlavá saň" chyběla

Před pár dny se konal sraz soutěžících ze Survivora a k překvapení všech se na něm neukázaly Chili, Nicol a ani Veronika. Proč ale trojhlavá saň, jak se silné trojce z ostrova přezdívá, nedorazila na oslavu narozenin Gábora Borárose, kde zápasník oslavoval také narození dcery, nikdo netuší.

Šušká se, že děvčata nikdo nepozval nebo naopak ony se společnosti ostatních účastníků vyhýbají.

Jaký byl ale skutečný důvod absence neoblíbené alianční skupinky, zůstává tajemstvím.

Zapomněl Boráros pozvat Chili, Nikolu a Veroniku?