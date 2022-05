Shopaholic Nicol se po Survivoru hodila do gala, na Andělech byla za vílu

Zdroj: Profimedia

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol se po návratu ze soutěže Survivor nezastaví. Navštěvuje jednu společenskou akci za druhou, nyní i po boku svého staronového přítele režiséra a kameramana Jakuba Mahdala. Společně vyrazili na předávání hudebních cen Anděl.

Staronový vztah

Minulý rok v srpnu oznámila Nicol po čtyřech letech rozchod s Jakubem. Tehdy se k rozpadu vztahu vyjádřila na svém Instagramu. "Nerozešli jsme se v hádce a nadávkách, ale v klidu, jako lidi, co se mají rádi, respektují se, jen to už jednoduše v některých věcech neklape. Je nám to oběma líto, ale tak to v životě prostě chodí." Nejspíše i díky klidnému rozchodu k sobě našla mladá dvojice zase cestu. Už během Survivoru se například v jednom z dopisů, co Nicol dostala z domu, objevilo i Jakubovo jméno, sama Nicol o něm i často mluvila, přála si ho vidět a mluvit s ním. Pár se tak nejspíše dal dohromady už před jejím odletem do Dominikánské republiky. Svou lásku rozhodně neskrývají, pro super.cz staronový vztah jednoznačně potvrdila. "Ano, jsme s Kubou zase spolu."

Éterická víla

Kraťasy a sportovní topy jsou už pro Nicol minulostí. Po dlouhých měsících na ostrově bez makeupu, kadeřnice a stylového oblečení si nyní konečně užívá všechny holčičí radosti. Na předávání hudebních cen Anděl dorazila jako éterická víla, od módních kritiků to ale za výběr šatů schytala. "Dlouhé fialové šaty s řasením její postavě příliš nesedí. Kdyby si k nim vzala pásek a definovala tak pas, udělala by mnohem lépe," nechala se slyšet jedna z mnoha kritiček. Nicol se kritiky nenechala rozhodit. "Cítím se po dlouhé době krásně. O styling se mi postarala moje kamarádka, stylistka Gabriela, make-up a vlasy mi vytvořila Eliška Matějková. Velká změna proti Survivoru." Drobná blondýnka nejspíše chtěla volnými šaty zakrýt svou neustále vychrtlou postavu po hladovění v Survivoru, v soutěži zhubla na neuvěřitelných čtyřicet tři kilogramů.