Shopaholic Nicol se vrátila ke svému ex, teď ze sebe nespustí oči

Zdroj: Profimedia

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol obnovila vztah se svým expřítelem Jakubem Mahdalem. Partneři minulý rok v srpnu oznámili konec vztahu, dlouho bez sebe ale nevydrželi. Na předávání cen Anděl opět dorazili bok po boku.

Nikola Čechová v poslední době neprožívá zrovna jednoduché období. Po návratu z Dominikánské republiky se na youtuberku strhla lavina kritiky za účast v reality show Survivor.

Bývalá hvězda Snídaně s Novou nebyla do té doby na kritiku v takovém rozsahu zvyklá a ataky haterů proto nesnáší zrovna nejlépe.

Velikou oporou v těžkých chvílích se pro Nicol stal bývalý přítel Jakub Mahdal, se kterým se youtuberka po několikaměsíční pauze dala znovu dohromady a dokonce už s ním i vyrazila poprvé do společnosti.

Psal jí už do Survivora

Jakub Mahdal se k Nikole Čechové nejspíš vrátil již před jejím odjezdem do Survivora. Sympatický kameraman své partnerce v průběhu reality show poslal dopis, kam přiložil i svou fotografii. Tehdy už fanoušci spekulovali, jaký spolu bývalí partneři vlastně mají vztah.

Když se před pár dny ukázala dvojice bok po boku, bylo všem jasné, že je lidově řečeno opět ruka v rukávu.

Čechová pak návrat k příteli skutečně potvrdila.

Ano, jsme zase spolu

Mahdal a Čechová se nikdy nerozešli ve zlém a to byl také jedním z důvodů, proč pro ně nebylo těžké navázat vztah tam, kde ho před necelým rokem ukončili.

"Byl to opravdový a láskyplný vztah. Nerozešli jsme se v hádce, rozbitých talířích a nadávkách. Ale v klidu, jako lidi, co se mají rádi, respektují se, jen to už jednoduše v některých věcech neklape. Je nám to oběma líto, ale tak to v životě prostě chodí," vyjádřila se loni po rozchodu Shopaholic Nicol na svém Instagramu. Celkově bez sebe s pohledným kameramanem vydrželi sotva půl roku.

"Ano, jsme s Kubou zase spolu," potvrdila Čechová informaci webu Super. Nezbývá než hrdličkám popřát hodně štěstí a snad jim to na druhý pokus vyjde.

Čechová a Mahdal si od sebe dali půlroční pauzu a jsou opět zamilovaní