Shopaholic Nicol po návratu do Čech: Jsem jak zmatený kuře, chci zase svaly

Zdroj: TV NOVA

Youtuberka Nikola Čechová, známá jako Shopaholic Nicol, už se společně s ostatními účastníky Survivoru vrátila po téměř čtyřech měsících domů. Na svém Instagramu se Nikola rozepsala o tom, jak prožívala pobyt na ostrově a proč přestala menstruovat.

Nikola Čechová v soutěži Survivor sice nepředváděla žádné extra sportovní výkony, o to lépe ale vynikala v sociální hře. Youtuberka se od prvního dne spojila s kuchařkou Chili a vytvořily spolu pevnou alianci, díky které se oběma podařilo dostat se v reality show poměrně daleko.

Chování Čechové ale bylo šokující pro TV diváky, kteří nemohli vydýchat její neustálé taktiky a pomlouvání. Proto neměla Nicol zrovna jednoduchý návrat domů, jelikož ji na Instagramu čekal dav rozzuřených lidí, kteří své pocity vyjadřovali v komentářích.

Nenávist ze strany sledujících byla tak veliká, že si Shopaholic Nicol dokonce musela omezit možnost komentovat pod fotkami, přesto ale zůstala aktivní na sociálních sítích a pokusila se jisté situace svým bývalým fanouškům vysvětlit.

Bez svalů a zadku

Shopaholic Nicol během svého pobytu na ostrově výrazně zhubla a zatím se jí na rozdíl od ostatních nepodařilo nabrat na původní váhu. Jak sama youtuberka přiznala, nedostatek jídla ji stál nejen ztrátu menstruace, ale také přišla o svalovou hmotu.

Před odjezdem vážila Čechová 48 kilo, v soutěži ale shodila na pouhých 43 kilo. "Po nějakém čase přijmete fakt, že se prostě nenajíte, že plný hrneček je výjimečný stav a holt bude kokos na dlouhou dobu váš nejlepší kámoš. Navíc mi pomáhalo těšení se na jídlo, co miluju. Nedostatek jídla se na nás samozřejmě podepsal. Nikdy jsem nebyla takhle moc hubená a už nikdy nechci. Zhubla jsem pět kilo a to jsem odjížděla s 48 kg. Menstruaci jsem měla na ostrově jen jednou a pak už jsem to nedostala," popsala účastnice Survivoru své problémy na sociální síti.

"Chci mít zase nějaké svaly a zadek," postěžovala si Nikola, která ihned naběhla do fitka, aby získala zpět své oblé tvary.

Doživotní láska k rýži

Soutěžící Survivoru jedli převážně kokos a rýži a dalo by se očekávat, že ani jednu z těchto věcí nebudou chtít dlouhé týdny ani vidět. Nikola Čechová si ale na ostrovní stravu zvykla natolik, že si ji dokonce připravila i doma po příletu.

"K rýži jsem si vytvořila celoživotní lásku a včera jsem si ji zrovna vařila. Na sucho, s olejem a solí, jako na ostrově," přiznala Shopaholic.

"Pomalu, ale jistě, se začínám aklimatizovat a snídaně s kamarády tomu pomáhají. Sice jsem zaspala a přišla o půl hodiny později, ale já jsem po návratu jak zmatený kuře," dodala drobná blondýnka, která si postupně zvyká na povinnosti všedních dní.

Nikola Čechová se snaží co nejrychleji nabrat ztracená kila zpět