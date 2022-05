Novotný o Shopaholic Nicol: Kamarádství ji zaslepilo, byla to chyba

Zdroj: Pavel Machan / CNC / Profimedia

Moderátor reality show Survivor, Ondřej Novotný, na svém Instagramu po vypadnutí ohodnotí cestu soutěží každého účastníka. Tentokrát spolumajitel Oktagonu rozebral Shopaholic Nicol a její alianci s Chili a Veronikou. Novotný se mimo jiné vyjádřil i k hejtům, které sklízí Nikola Čechová na sociálních sítích.

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol se v reality show Survivor dostala mezi top osmičku, nakonec jí ale zlomila vaz aliance s kuchařkou Chili Ta Thuy a karatistkou Veronikou Havlik.

Ondřej Novotný se o silné dívčí trojce a konkrétně o její údajné vůdkyni Nikole Čechové rozepsal na Instagramu. "Je radost pracovat s někým, kdo zná hru. Je radost pracovat s někým, kdo hraje. A největší radost je pracovat s někým, kdo se nevzdává," začal moderátor své obsáhlé shrnutí. Podle něj youtuberka vůbec netušila, co ji na ostrově čeká.

"Nikol nemohla vědět, že jde do série, která bude tak fyzická, jak se nakonec ukázalo. Tahle série byla postavena pro silnější, větší a odolnější lidi, než je Nikol. Její nekončící šňůra neúspěchů neměla co dělat s jejím nastavením nebo snahou. Bylo to trápení člověka, který prostě nemá šanci, byť se snaží sebevíc. Nikol musela snášet narážky, zmar vlastního neúspěchu a kritiku. Samozřejmě nejhorší jsou pak vlastní pochybnosti. Přesto byla od začátku výraznou a chytrou hráčkou. Její sociální hra neměla konkurenci," píše Novotný. Největší chybou Čechové byla prý zmiňované spojenectví s Chili a Veronikou.

Kamarádství ji zaslepilo

"Její vlastně téměř jedinou, ale o to větší a trvalejší herní chybou bylo přilnutí k Chili a Veronice. Mimochodem Chili ji byla v určitý moment zcela správně schopná obětovat. Jejich kamarádství ji zaslepilo a na poslední kmenovku šly se šátkem na hlavě, který si tam samy všechny uvázaly po dnech nejistoty. Samozřejmě svou řečí o pomstě z pozice poroty pak v emocích na kmenovce pohřbila vše, co budovala společně s děvčaty," nebral si Novotný se Shopaholic Nicol servítky.

Moderátor Survivoru se ale zároveň Nikoly Čechové zastal a odsoudil příval nenávistných komentářů, které se na youtuberku po vypadnutí hrnou ze všech stran.

Až příliš věřila Veronice a Chili



"V jakékoliv jiné verzi by Nikola byla bezpochyby ve finálové trojce. Že to říkám určitě není tím, že ji mám radši, než ostatní. Je to tím, jaká je, a jak dobře hraje. Doslechl jsem se o nenávisti, kterou od některých sklízí. Nebudu tomu věnovat vůbec pozornost. Takoví lidé si to nezaslouží. V botách, ve kterých Nicol šla, by většina z nás nedošla ani na konec druhého týdne," podpořil Ondřej Novotný Shopaholic Nicol.

"Tvoje hra a obezřetnost tě zradily. Mimo jiné i proto, že jsi až příliš věřila Chili a Veronice, které v emocích nezvládly některé situace. Chili asi neúmyslně překroutila rozhovor s Vláďou o vyhrožování, k tomu se ještě dostaneme, a to ti zatemnilo herní mozek. Veronika to nezvládala v rozhovorech s Johy a tak dál. Každopádně zábavná a velmi dobrá hra. Děkuji za ni a hodně štěstí," uzavřel moderátor.

I když se snažil Novotný hru Nikoly Čechové obhájit, u příspěvku se opět sešla celá řada kritiků, kteří ji nemohou přijít na jméno a tvrdí, že si hejty zaslouží. "To už nezachrání nikdo, může být o ní milion příspěvků, jaká je super, sklízí co zasela. Ať si to vyžere," shodují se diváci Survivoru.

Nikola Čechová svého pobytu na ostrově nelituje