Shopaholic Nikol se pyšní bříškem, miminko přišlo po krátké známosti

4

Nikola Čechová

Zdroj: Profimedia

Influencerka Nikola Čechová alias Shopaholic Nikol na sociálních sítích oznámila radostnou novinku. Svěřila se, že s partnerem čekají miminko. A pro její fanoušky to byla nesmírně radostná, avšak poněkud nečekaná zpráva. Je to totiž teprve jen několik málo týdnů, co influencerka svým příznivcům svého partnera ukázala.