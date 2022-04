Shopaholic Nicol se ozvala: Nikoho jsem nešikanovala, je to pro mě léčba šokem

Zdroj: Profimedia

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol se po delší pauze ozvala svým fanouškům na Instagramu. Na youtuberku se po účasti v reality show Survivor strhla lavina negativních komentářů, po kterých se raději stáhla ze sociálních sítí a nyní se poprvé k celé situaci vyjádřila. Dříve oblíbená Čechová prý věří, že se její život brzy vrátí do normálu.

Nikola Čechová se vrátila po třech měsících z Dominikánské republiky a doma ji nečekalo zrovna přívětivé přivítání. Za svou účast v Survivoru sklízí moderátorka a youtuberka masivní kritiku a otočili se proti ní dokonce i její bývalí fanoušci, kteří jí dnes nemohou přijít na jméno.

Není divu, že v posledních dnech nebyla Shopaholic Nicol zrovna dvakrát aktivní, po delší odmlce se ale konečně rozhodla promluvit ke svým sledujícím.

"Ahoj, já vás zdravím, nebyla jsem teď delší dobu aktivní a jelikož o tom vzniká spousta konspiračních teorií a píšete mi mnoho zpráv, jestli jsem v pohodě a jak to zvládám. Proto jsem se rozhodla, že vám k tomu pár věcí řeknu. Jedním z důvodů je ten, že mám problém se adaptovat po návratu z ostrova do normálního života. Myslela jsem si, že to bude jednodušší, ale každý se s tím vypořádává po své a mně to jde hůř," vysvětlila Čechová. "Další věc je, že nejsem slepá a vnímám, co se děje v bulváru a na sociálních sítích kolem mojí osoby, což moji adaptaci příliš neurychlilo. Proto mi přišlo rozumné se na chvilku stáhnout a nevystavovat se zbytečně těmhle vlivům," dodala Nicol a v další části svého povídání se snažila objasnit, že její charakter v televizi byl daný hlavně špatným střihem.

Zlomila nám vaz silná aliance

"Já jsem třeba Vláďovi na kládě řekla, že mi na něm vadí dvě věci, ale oni tam dali jen tu jednu. Nebudu lhát, byly chvíle, kdy jsem měla sto chutí na sociální síti něco vysvětlit, jak to třeba bylo ve skutečnosti. Když jsme třeba měli patnáctiminutový rozhovor a oni z něj dali jen jednu větu. Nakonec jsem usoudila, že si lidi stejně udělají obrázek jaký chtějí a moje vysvětlení to nezmění, takže jsem se na to vyprdla," tvrdí Nikola Čechová ve svém videu na Instagramu a dodává, že by na své účasti v soutěži nic neměnila.

"Jsem pyšná, že jsem došla až na osmé místo, já svoji hru vnímám zpětně pozitivně. Zlomila nám vaz naše silná trojka (Chili a Veronika), o které všichni věděli, nic bych ale neměnila. Respektuji, že se někomu nemuselo líbit jak jsem hrála, mně se zase nelíbilo, jak hráli jiní hráči, ale s čím rozhodně nesouhlasím je, že bych někoho šikanovala," ohradila se youtuberka.

"Jestli jsem si něčím stoprocentně jistá, že jsem nikoho nešikanovala a přijde mi, že už se to tak nabalilo, že už neví, co by o mně řekli, tak tvrdí tohle. Naopak, co považuji za šikanu, jsou zprávy, které mi chodí a nejen mně, i ostatním hráčům, to podle mě šikana. Někdy mi zůstává rozum stát, co jsou schopný lidi vyplodit," postěžovala si Nikola a přidala screen nechutných zpráv, které dostává od haterů.

Tuhle léčbu šokem jsem potřebovala

"Když mi přijde taková zpráva, navíc od fake profilu, tak nevím, proč bych se měla vystavovat takovému hnusu a ano budu to dál mazat a blokovat, jelikož si myslím, že to na sociální sítě nepatří. Za tu dobu, co vystupuji na sociálních sítích, jsem nikdy nedostala takové množství negativních zpráv a komentářů, ale na druhou stranu si myslím, že jsem tuhle léčbu šokem potřebovala, abych si uvědomila, jaké názory jsou pro mě důležité," snaží se Shopaholic Nicol na celé věci najít alespoň nějaké pozitivum.

Aktuálně se bývalá hvězda Snídaně s Novou dává psychicky dohromady v cizině, brzy se ale chystá opět vrátit na Instagram v plné síle.

"Chtěla bych poděkovat všem, co mi píší pozitivní zprávy, ale i těm, který třeba nesouhlasí s mojí hrou, ale dokáží to napsat slušně. Posílám pozdrav ze Stockholmu a brzy se snad vrátím na sociální sítě a budu sdílet obsah, na který jste zvyklí a který já mám ráda," uzavřela.

Čechová přes všechno svého pobytu na ostrově nelituje