Pro některé bizár, pro jiné idol: Shopaholicadel dobyla český internet

Jen málokterému uživateli internetu a sociálních sítí unikla existence „joutuberky” a samozvané influencerky Adély Pulcové alias Shopaholicadel. Během krátké doby si získala pozornost desítek tisíc lidí a počty jejích sledujících jak na Instagramu, tak na TikToku každým dnem stoupají. Otázkou pak ovšem zůstává, z jakého důvodu lidé videa Shopaholicadel sledují.

Přítomnost youtuberky a influencerky Shopaholicadel ve vodách českého internetu zaznamenal v posledních měsících snad každý. Shopaholicadel, vlastním jménem Adéla Pulcová, na sebe poprvé upozornila už v roce 2013, když se stala jednou z nejvýraznějších osobností hvězdné pěchoty tehdejšího ročníku pěvecké soutěže SuperStar. Následně o ní několik let nebylo slyšet, to se ale před časem naprosto změnilo. Adéla si založila nejdříve profil na platformě TikTok, který si následně údajně kvůli hejtům zrušila. Následoval Instagram a také YouTube.

Panenka Markétka

Adéla Pulcová by možná snadno zapadla mezi ostatní bizáry internetu a lidem by tolik neutkvěla v paměti nebýt její panenky Markétky, kterou influencerka často prezentuje na sociálních sítích a chová se k ní jako k živému miminku. Právě ona panenka totiž všechny fascinovala nejvíce a lze velmi dobře předpokládat, že se díky ní Shopaholicadel dostala do hledáčku mnohých uživatelů sociálních sítí.

Nešlo ale jen o panenku Markétku. Shopaholicadel se nijak netají tím, že trpí různými psychickými nemocemi, v důsledku čehož se u ní často vyskytují výkyvy nálad. Ve svých videích a na livestreamech se proto Adéla často rozčilovala nad chováním svých „fanoušků”, a tak se stávala ještě virálnější. Její hlášky pak baví desetitisíce lidí dodnes.

Hvězda internetu?

V současné době má Shopaholicadel na svém Instagramu bezmála 150 tisíc sledujících, kteří hltají veškerý obsah, jež influencerka vyprodukuje. Je přitom však těžké rozlišit, kolik lidí Adélu sleduje proto, že ji skutečně považují za svůj idol, a kolik z nich se nad její tvorbou jen baví. Jasné ale je, že je Shopaholicadel momentálně jednou z nejpopulárnějších osobností českého internetu a počty jejích „fanoušků” raketově rostou.

O tom ostatně svědčí i fakt, že když se nyní vrátila na sociální síť TikTok (přestože ještě nedávno tvrdila, že si účet na TikToku už nikdy rozhodně nezaloží), během krátké chvíle ji začalo sledovat takřka 130 tisíc lidí. Výpovědní hodnota její tvorby, popřípadě jejího partnera Davči, kterému rovněž bleskově přibývají sledující, je ovšem velmi diskutabilní.