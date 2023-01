Shopaholicadel a David vysvětlili aféru s ‚kakáním’: Lidé jim ale nevěří

Zdroj: Se souhlasem Adély Pulcové

Samozvaná influencerka Shopaholicadel se často stává terčem kritiky za to, nakolik zle se chová ke svému partnerovi Davidovi. Na něj během svých streamů často křičí, vrhá vražedné pohledy a jednou mu dokonce zakázala jít „kakat”. Nyní ale poměrně bizarní dvojice přišla s překvapujícím vysvětlením. Tomu ale k jejich smůle snad nikdo nevěří.

Adéla Pulcová alias Shopaholicadel se v posledních měsících stala hitem internetu. Ne však proto, že by si vysloužila obdiv a měla by za sebou zástup fanoušků, ale spíše pro bizarnost, která doprovází každé její video a živá vysílání. Adéla se kvůli svému vystupování často stává terčem posměšků i poměrně drsné kritiky. To ještě umocňuje její zlé chování k jejímu partnerovi Davidovi, kterého často během live streamů okřikuje a hádá se s ním. Jednou mu i zakázala jít na záchod.

Bylo to prý nahrané

Onen moment, kdy během živého vysílání David Adéle oznámil, že potřebuje „kakat”, a Adéla na něj s výrazem rozhořčení a nesouhlasným kroucením hlavy koukala, se ve svém podcastu Easy Cast zmínil i Jakub Kotek, který od dvojice žádal vysvětlení. David se ihned ujal slova a rozhodl se svou partnerku bránit. „To bylo nahraný, to bylo schválně nahraný na tom streamu, že nesmím jít kakat. Protože jsme si předtím řekli, že si uděláme nějakou srandu z lidí. Že já řeknu, že jdu na záchod, a ty mi schválně řekneš, že ne,” vyprávěl David. Jenže prapodivné vysvětlení mezi lidmi úplně neobstálo.

„Když se to snažíš hodit na humor a nikdo tomu nevěří,” znělo v komentářích na TikToku. „Jasně, úplně tomu věřím,” napsal ještě jeden z uživatelů sociální sítě. A obdobných reakcí se objevovala celá řada. Davidově verzi „příběhu” by možná bylo snazší uvěřit, kdyby se kdysi sama Adéla už nesnažila aféru s kakáním osvětlit a své chování k Davidovi neomlouvala tím, že nešlo o samotné „kakání”, ale o to, že ji David vyrušil při streamování, a proto na něj byla naštvaná. Navíc, David není prvním partnerem Adély, který u ní doma nesměl na toaletu.

Lži, lži a zase jen lži

Adéle Pulcové a Davidovi Pražákovi zkrátka lidé nevěří. A není se čemu divit. V minulosti youtuberka například tvrdila, že se zná s hercem Danielem Radcliffem, se kterým se měla seznámit při natáčení seriálu Nebe s.r.o., v němž představitel Harryho Pottera ztvárnil hlavní roli a Adéla se objevila v komparzu. „Já jsem nevěděla, že umí česky, ale on za mnou normálně přišel a řekl mi: ‚To jsem rád, že tě vidím zase tady na place!’,” vyprávěla před několika měsíci na jednom z live streamů Adéla.

Jenže i její údajné přátelství s Danielem Radcliffem Jakuba Kotka zajímalo. „No, a byl mezi vámi nějaký kontakt?” ptal se Adély. „Ne, vůbec. My jsme k nim (k hercům, pozn. red.) vůbec nesměli. My bychom jinak dostali pokutu. My jsme se na ně nesměli podívat, mluvit na ně, nic,” odpověděla Adéla bez toho, aniž by si uvědomila, že kdysi přesvědčovala své sledující o tom, jak umí Daniel Radcliffe česky a přímo s Adélou mluvil. Není divu, že mají všichni velký problém s tím Adéle cokoliv věřit.