Shopaholicadel si libuje v násilí: Při sexu se nebojí na Davču vztáhnout ruku

Kontroverzní youtuberka Shopaholicadel alias Adéla Pulcová a její partner David Pražák se v pořadu VIP svět Speciál, který vysílá TV Barrandov, mimo jiné rozpovídali o tom, co se děje u nich v ložnici. A rozhodně šlo o informace, které mnohým vyrazily dech. Adéla si totiž libuje v drsnějším zacházení.

Shopaholicadel alias Adéla Pulcová často čelí kritice za to, nakolik otřesně se chová ke svému partnerovi Davidovi. Během live streamů na něj často křičí, hází na něj vražedné pohledy a několikrát se objevovaly spekulace o tom, že je také mlátí. Bizarní dvojice se ovšem v pořadu VIP svět Speciál, který uvádí Jaromír Soukup, rozhodla uvést věci na pravou míru.

Násilí v posteli

Jaromír Soukup se Davida přímo zeptal na to, jak je to s údajným násilím v jejich domácnosti. A Adélin milovaný Davča rychle přispěchal s odpovědí. „Tak pokud se mluví o bití, tak jen v určitých věcech. Jako třeba večer, co se týká dospělých lidí. Tak to je v pohodě,” řekl David a jeho partnerka se začala smát. „Jinak mě nebije, jen v rámci určitých hrátek,” dodal ještě Davča, který tak zároveň prozradil, že je v posteli submisivní.

Byl i taneček

U Jaromíra Soukupa Adéla poodhalila také záhadu toho, proč si na štědrovečerní večeři s Davčou „dopřáli” vlašák přímo z plastového obalu namísto toho, aby si připravili klasickou štědrovečerní večeři. Soukup se jí ještě snažil nahrát, aby mohla bizarní hodování omluvit tím, že šlo jen o recesi s účelem pobavit své sledující. Adéla ale potvrdila, že vlašák na Štědrý den byl servírován bez záměru vzbudit pozornost.

„My jsme to udělali, protože jsme potřebovali nějakou večeři, ale neměli jsme už žádné nádobí. To bylo už zabalené v krabicích, protože jsme se pak stěhovali,” řekla Adéla. Na to jí Soukup oponoval tím, že přece není takový problém vyndat talíř z krabice. Shopaholicadel si ale stála za svým.

Na závěr svého vystoupení v televizi ještě divákům zatančila a tak na tváři moderátora definitivně zanechala zcela zmatený výraz.