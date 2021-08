GALERIE: Sexbomba Kucherenko vystavila obří ňadra v bikinách

Zdroj: Instagram

I když si Silvia Kucherenko letní dovolenou užívá, ne se vším je na ostrově Capri spokojená. Slovenské blondýnce například vadí, že na pláži není písek, ale nepříjemné kameny, a nadšená není ani z předražených lehátek. Ještě štěstí, že může brázdit moře na soukromé jachtě, kde takové problémy nehrozí.

Slovenská modelka a influencerka ještě nedávno čelila ostré kritice za to, jak vypadá. Už před pár měsíci na sobě ale zapracovala, nechala si odstranit přifouklé rty a také změnila barvu vlasů. Dokonce se začala líčit o něco jemněji, díky čemuž působí mladší, než ve skutečnosti je.

Přitažlivé fotky v mini plavkách

Jediné, na čem si Kucherenko trvá, jsou silikonová ňadra. Ty nyní předvádí na dovolené u moře, kam odjela se synem. Přestože sexy kráska občas přidává fotky i ve vzdušných šatech, nejčastěji se chlubí mnoha různobarevnými bikinami, které si zabalila do kufru.

Prázdninový relax si atraktivní blondýnka pochvaluje, a dokonce už potkala světoznámou zpěvačku Jennifer Lopez s milencem Benem Affleckem. Přesto má dovolená na ostrově podle Silvie mnoho stinných stránek. „Ptáte se mě na Capri. Vše je krásné, ale pláže pro mě nic moc. Nemám ráda kameny, ale písek. Vadí mi vstup do moře," postěžovala si Kucherenko na sociální síti.

Za lehátka jsem dala 100 eur denně

„Není tu žádný komfort. Každý den jsem proto musela zaplatit 100 eur za lehátka, ale nevadilo mi to. Jsem zvyklá na lepší pohodlí. Je to tak luxusní ostrov a pláže i vstup do moře jsou příšerné," řekla na rovinu influencerka.

Přesto Silvia dodala, že moře je fantastické a ostrov jí připadá nádherný. Doporučuje ale volný čas trávit především na jachtě. Kromě toho modelka ocenila, že na Capri se dají najít opravdu skvělé restaurace.

Na dovolenou si oblíbená Silvia vzala bikiny v mnoha různých barvách.