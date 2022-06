Silvie Koblížková se bude vdávat: Hvězda Pelíšků si vezme kontroverzního herce

4

Silvie Koblížková

Zdroj: Profimedia

Herečka Silvie Koblížková, která se proslavila hlavně díky roli Uzlinky z kultovního filmu Pelíšky, má pořádný důvod k radosti. Ve svých sedmatřiceti letech se totiž zasnoubila po dvou letech vztahu se svým partnerem, rovněž hercem, Jiřím Maryškem. A svatba nebude do roka a do dne, ale už do pár měsíců!