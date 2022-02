Simona Babčáková se stala ezo poradkyní, za odpoledne si vydělá desetitisíce

Zdroj: Profimedia

Simona Babčáková kromě herectví rozjíždí nový byznys. Zrušená představení v divadlech a covidová krize přiměla hvězdu Comebacku přemýšlet, jak si vydělat na živobytí a přišla na geniální myšlenku. Za pár tisíc vám nově Babčáková poradí, jak správně žít svůj život.

Simona Babčáková přišla stejně jako ostatní umělci díky covidu o kšefty, a proto vymyslela nový způsob obživy. Herečka se začala věnovat couchingu a ve svých zbrusu nových kurzech nabízí zájemcům očištění od zlých energií.

"Ty dva roky kvasu a procesů začínají přinášet i nějaké výstupy. Takže ženy i muže zvu ke společnému setkání a procesu, jehož účelem je smíření a spolupráce, a to jak našich vnitřních aspektů, tak v našem vnějším, tzv. reálném životě. Věřím, že pochopení a integrace mají zásadní dopad na naše prožívání a všem nám jde o to, abychom cítili, že žijeme autenticky a že žijeme v radosti. Už je čas odložit role oběti a uvědomit si, že jsme tvůrci. Čím více nás to udělá, tím rychleji a laskavěji projdeme změnami. Seminář je vhodný pro páry i jednotlivce. Těším se na setkání," pozvala Babčáková případné zájemce na své sezení v kruhu.

Za odpoledne třicet tisíc

Herečka se prý ezoterickým sezením věnuje již delší dobu a nyní se rozhodla své rozšířené vědomí předávat dál.

Za jednodenní kurz se Simonou Babčákovou zaplatíte 2 200 korun a trvá od 9:30 ráno do 19:00.

"Pomocí konstalací zmapujeme ženský a mužský aspekt v nás. Jejich dary, stíny, smíření a spolupráci. Staňte se vědomými tvůrci svého života a vystupte ze starých vzorců role oběti," stojí v letáčku, který herečka sdílela na svém Facebooku. Kapacita kruhu je omezená na čtrnáct osob, Babčáková tak za jedno odpoledne inkasuje příjemných 30 000 Kč. Hvězda tak jednoduše vyřešila problém s kšefty, který postihl celý showbyznys.

Herečka nabízí mužům i ženám ezo sezení v kruhu