Simona Babčáková má ve StarDance obrovskou výhodu, bude terčem kritiky?

Prvním odtajněným párem v letošní StarDance je Simona Babčáková a Martin Prágr. Ten v minulosti tančil třeba s Gabrielou Soukalovou. Oproti ní má však herečka výhodu, jelikož žila s mužem, který ji mohl v ledasčem přiučit.

Jejím partnerem a snoubencem v jednom byl Ian Adensam, což je fitness trenér a bývalý úspěšný atlet. O pět let mladší sportovec musel být zákonitě pohybově nadaný, a i kdyby nebyl, jistě věděl, jak si zlepšit fyzičku, která je k tanci tak potřebná.

Je téměř jasné, že Babčáková ví, jak se pohybovat a jak správně dýchat, aby se člověk nevyčerpal. Oproti ostatním má tedy jistou výhodu. Vztah jí sice krachl, ale evidentně byl pro ni přínosem.

Už teď si je moc dobře vědoma toho, jak velký to bude zápřah. „Mám ambivalentní pocity. Na jednu stranu mám respekt z toho, jak to bude fyzicky náročné, protože každý, s kým se potkám, tak jako první řekne: „Ty vogo, to bude fyzicky hustý.“ Na druhou stranu, já se prostě fakt těším, že si zatančím,“ přiznává Babčáková.

Vydrží veškerý můj humor, i ten nejčernější

Soutěžící ani tanečníci do poslední chvíle nevědí, s kým budou spárováni. Prágr je s výběrem své partnerky více než spokojen. „Uchvátila mě svou pozitivní energií a smyslem pro humor. Byla první, které jsem si všiml,“ tvrdí.

„Měla jinou barvu vlasů než ostatní a tím mi připomněla mou taneční partnerku z předcházející řady StarDance. Taky jsem si říkal, že kdyby se nám na tréninku nedařilo, tak by alespoň byla zábava a sranda,“ uvedl.

Babčáková si svého tanečníka také nemůže vynachválit. „Chtěla jsem, aby byl vyšší než já, což je splněno. A chtěla jsem, aby měl smysl pro humor. Což je dané tím, že je Ostravák, takže ten vydrží veškerý můj humor, i ten nejčernější,“ dodala. Informace přinesla Česká televize.

Zdroj: Instagram/StarDance