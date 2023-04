Simona Krainová promluvila o přátelství s Darou Rolins: Naše životy se rozešly

Zdroj: Profimedia

Simonu Krainovou a Daru Rolins pojí společná minulost, v níž figuruje Sagvan Tofi, se kterým měly údajně obě blondýnky chodit současně. Jak to ale s milostným trojúhelníkem tehdy bylo doopravdy?

Simona Krainová a Dara Rolins se seznámily před mnoha lety díky společnému milenci, Sagvanu Tofim, s nímž prý obě nevědomky randily ve stejnou dobu. Po letech si ale známá topmodelka prý už ani nevzpomíná, co se tehdy vlastně stalo.

"Tolik lidí o tom napsalo tolik věcí, že už se v tom ztrácím i já. Kdybych se o tom bavila, tak bych asi chtěla, aby na jedné straně seděl Sagvan a na druhé Darina. To si myslím, že by bylo fér, že bychom si to řekli a strašně se tomu zasmáli," svěřila se Krainová webu Extra.

"Já si myslím, že vůbec nemám právo to tady sama komentovat, protože my jsme vlastně takový trojlístek, takže bych bez nich nerada rozebírala detaily našeho štěstí," dodala s tím, že je ráda, že díky Sagvanovi měla možnost poznat se s Darou. Ačkoliv se dříve spekulovalo o konci přátelství Krainové a Rolins, podle Simony je stále pojí velmi blízké vztahy.

Máme se rády

Simona Krainová ve výše zmíněném rozhovoru přiznala, že ačkoliv se dnes s Darou Rolins velice ráda vídá, jejich přátelství už prošlo mnoha zkouškami. "To víte, to je život a každý to v těch vztazích má," prozradila Simona.

"S Darou jsme se teď potkaly po dlouhé době a normálně jsme se vypusinkovaly, protože se máme rády. Ale je pravdou, že máme za sebou nějaký čas, co jsme spolu strávily, a byl velmi intenzivní a byl super a pak přišel moment, kdy se naše životy tak trošku rozešly, což je úplně normální, že se to stane," vysvětlila manželka Karla Vágnera mladšího.

Na žádné konkrétní spory si ale dvojnásobná maminka prý nevzpomíná. "Ona měla přítele, já jsem měla přítele, ona měla dítě, já jsem měla dítě, takže jsme na sebe ani neměly čas. Každá jsme šla svou cestou, ale vždy když se potkáme, sevřeme se v objetí a to je podle mě to důležité," uzavřela.

Simona Krainová nechyběla na velkolepém koncertu Dary Rolins v O2 areně