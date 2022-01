Simona Krainová chce být dokonalá, na Srí Lance podstupuje drsný detox

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová odjela na začátku roku detoxikovat tělo i mysl na Srí Lanku, kde podstupuje speciální ayurvédskou očistu. Dvojnásobná maminka jako vždy zásobí fanoušky sexy fotkami z pláže a podělila se i o detaily netradiční kúry.

Simona Krainová za rok oslaví padesátku, tento věk by ale dvojnásobné mamince hádal málokdo. Aby si udržela svou krásu, modelka nic nezanedbává a kromě pravidelného cvičení se nyní rozhodla vyzkoušet ayurvédský detox, za kterým odletěla až na Srí Lanku.

"Šestý den. Už si pomalu zvykám na zdejší jídelníček a hlad už nemám. Nebudu vám lhát, že to nebyl záhul zvykat si na zdravou vyváženou stravu a jídlo třikrát denně po pěti hodinách. Taky na fakt, že se musím obejít bez tuny sladkých s*ačiček, na kterých mám odjakživa závislost, stejně jako na perlivou vodu. Tady nenajdete žádný sladký limonády ani sůl a pepř na stole. Pouze teplá, studená voda a bylinné čaje. Můžete taky zapomenout na kávu, alkohol, klimatizaci nebo TV v pokoji. Dokonce ani hodiny tady nejsou. Každá snídaně, oběd či večere je oznámena cinkáním zvonečku. To vše, co zde schází, je totiž v rozporu s ajurvédským medicínským přístupem," popsala Krainová drsný detox, který absolvuje se svým manželem Karlem vágnerem.

Krainová se detoxikuje na Srí Lance

Chtěla jsem si pročistit tělo od toxinů

Jelikož má Simona Krainová dokonalé tělo, ihned ji zahrnuli sledující dotazy, proč takové drastické diety podstupuje.

"Dostávám od vás tunu dotazů a otázek typu: na co je to hladovění, když se to vrátí násobně ve formě jo-jo efektu? Pro vysvětlení, jsem tu hlavně proto, že jsem si chtěla pročistit tělo od toxinů a zbavit celý trávící trakt (náš druhý mozek) nánosu ze stresu a moji neřestné obsese po sladkém a rohlíku s uherákem. Ajurvedský přístup touto detoxikací střev posiluje nejenom imunitu těla, ale také naši mysl a celkovou energii. Je to pouze o přístupu k tělu, někdo to neřeší a nasadí hladovku a bere to jako detox, ale tady lékaři celou procedurální přípravou tělo vybalancují a nastaví do zdravější formy. Mám za sebou prozatím cca 38 procedur, ty mají velký význam při podávané pomocné medikaci a tělu ulevují nebo také řeší konkrétní fyzioterapeutický nebo jiný problém," vysvětlila modelka.

Po týdnu už prý hlad nepociťuje

Nedokážu popsat pocit, který teď mám

Ačkoliv zní ayurvédský detox poměrně drsně, Simona Krainová si ho nemůže vynachválit.

"Tento přístup mi ukázal něco zcela nového a určitě si z toho nemálo přivezu i domů a zařadím do jídelníčku. Nedokážu popsat pocit, který teď mám. Ale čisté tělo, ploché břicho, zdravější trávení, kůži jako patnáctka a konečně naskakuje i čistá, ničím nerušená hlava. A to nemám za sebou ani půlku pobytu. Mějte se hlavně zdravě, posílám pozitivní energii," svěřila se fanouškům na Instagramu se svými pocity z pobytu.

Modelka si užívá dokonalou pláž bez turistů