Tělo nemá žádné limity: Simona Krainová prozradila, jak dokázat velké věci

Je krásná, populární a pracovitá. Modelka a příležitostná herečka Simona Krainová tvrdě pracuje, stará se o svou rodinu a k tomu všemu se nadále udržuje fit. Skloubit všechny povinnosti ale může být pořádná fuška. Úspěšná modelka na to ale má vlastní recept.

Simona Krainová patří k nejúspěšnějším modelkám a o pracovní nabídky nemá nouzi ani přes blížící se padesátku. S manželem Karlem jsou i po deseti letech sehranou dvojkou a společně vychovávají dva syny. Simona toho v životě dokázala hodně a kdekoho by mohla napadnout otázka, jak to vlastně krásná blondýnka všechno stíhá. Podle ní je ovšem nejdůležitější nastavit si správně priority.

Disciplína a nastavená pravidla

Jak sama modelka uvedla, v životě podle ní všechno musí mít správný balanc, aby se věci děly správně. „Člověk by měl mít sebedisciplínu a vůli, protože věřím, že všechno ovládá naše hlava. Je to hnací motor, ovladač, jako ten televizní. Tělo nemá žádné limity, ty si určujeme v hlavě. Když se člověk rozhodne, že něco dokáže, tak není problém, aby to dokázal. Horší je se demotivovat tím, že na to nemám,” nechala se před časem slyšet v rozhovoru pro iDNES.

Sama si tak jistá pravidla nastavila a těmi se řídí. Každý by však podle ní měl mít svá pravidla, jejichž dodržování by člověk neměl vyžadovat od ostatních. „Člověk by si měl uvědomit, že věci, které chce dělat, nejsou pro partnera nebo pro partnerku, ale je to pro něho. Vy se musíte rozhodnout, že takhle se budete mít radši,” odpovídala na otázku, jak si udržuje svůj půvab.

Rovnováha jako základ kvalitního života

Simona Krainová se dlouhá léta udržuje ve skvělé formě, rozhodně to ale není tak, že by držela striktní diety a každý den cvičila do vyčerpání. Jak řekla, tak by to ani nechtěla. „Nejsem člověk, který by ráno vstal, jenom si zaběhal, jedl saláty, měl sebekontrolu nad vším. Já si ráda užívám života a jsem gurmán, miluji jídlo, víno, lidi a život jako takový. Takže ten správný balanc tomu dodávám tím, že o to víc mě baví sport,” vysvětlovala své životní nastavení.

„Balanc je v životě strašně důležitý. A ve všem. Myslím si, že ve vztazích, v tom, co děláme pro sebe, bychom ho obecně měli mít, nebo se měli snažit ho najít,” dodala ještě.

Simona Krainová snad nestárne:

Zdroj: Youtube