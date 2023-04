Rozdám si to se sebou: Krainová promluvila o sexualitě, dočkala se ostrých slov

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová se i po padesátce pravidelně vystavuje na svém Instagramu polonahá a ačkoliv vypadá skvěle, lidé jí za její chování často odsuzují. Modelka se v posledním příspěvku rozpovídala o hejtech na sociální síti a slíbila, že s odhalováním rozhodně kvůli zlým jazykům končit nehodlá.

Simona Krainová většinu roku tráví s rodinou za hranicemi u moře a fanouškům pravidelně sdílí sexy snímky v bikinách či jinak spoře oděná.

Dvojnásobná maminka ale za nahotu často sklízí nenávistné komentáře a vzkazy, že už je na polonahé fotky příliš stará a dělá tím ostudu svým synům.

Ačkoliv Krainová kritiku obvykle přehlíží, v nejnovějším příspěvku vyslala hejterům jasný vzkaz. "Co říkám na hejty tady? Tak já vám to řeknu. Chápu, že si mnohé z vás v záplavě povinností neuvědomuje samu sebe, svoji krásu, intimitu, sexualitu," začala modelka svůj dlouhý proslov a v druhé části pak dokonce použila i vulgarismy.

Nebuďte kritické k ostatním ženám

"Některé ženy totiž často zcela nesmyslně potlačují svoji ženskost a mají potřebu řešit ostatní. Užívejte si proto svoje přednosti, jak se vám líbí. Nebuďte tak sebekritické a zároveň kritické k ostatním ženám. Podporujme se namísto hejtu," poradila Simona Krainová svým sledujícím.

"Urvěte si kousek času pro sebe a soustřeďte se na svoji spokojenost a ne na ostatní. Spokojenost sama se sebou se totiž silnou měrou odvíjí i od naší sexuality a zdraví. Sexualita k nám neodmyslitelně patří, ať se to někomu líbí, nebo ne," vysvětlila blond kráska.

"Hlavně v tom nesmyslném tabu nepokračujme u našich dětí. Buďme prosím svobodnější, usměvavější, tolerantnější. Nebuďte oběti výchovy, chorobného srovnávání se, nebo debilního chování anonymních profilů na sociálních sítích. Jestli je to moc, nebo málo, si rozhodněte sami. Nikdo jiný než vy to prostě nezmění," uzavřela vytočená Krainová.

Tímto vyjádřením si ale proti sobě blondýnka opět poštvala tábor hejterů. "Ano, sexualita k nám patří, neodmyslitelně. Ale to neznamená, že si to na netu rozdám sama se sebou, pokud tedy nejsem pornoherec či pornoherečka a ukáži to celému světu. Je to intimní záležitost, kterou by si měl každý střežit a sdílet jen s někým," reagují na post modelky.

Krainová s odhalováním rozhodně nekončí