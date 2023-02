Krainová zkouší, co nový domov vydrží: Divoké party s Vaňkem i božské jídlo

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová se i s celou rodinou včetně pejsků přesunula do prosluněného Karibiku, kde si před časem s manželem Karlem Vágnerem pořídili apartmán. Mezitím, co si rodina bude užívat teplých dnů, bude v jejich pražském bytě probíhat rozsáhlá rekonstrukce.

Před odletem tak Simonu čekalo několik týdnů vyklízení a balení. Nejnutnější věci si sbalila rodina s sebou do pár kufrů, zbytek nechali rozmístěný po Praze.

Rekonstrukce v Praze

Rodina žije ve střešním bytě na Praze 6. Simona ho koupila dávno předtím, než poznala Vágnera. Modelka bydlela vedle své tehdejší nejlepší kamarádky Dary Rolins. Před narozením syna Maxe Simona vedlejší byt Rolins odkoupila a udělala tak ze dvou bytů jeden. Vzniklo tak luxusní bydlení o rozloze 400 m². „Byt byl naprosto nádherný, ale jak se narodili, explodovala doslova bomba! Maxík ťapal ručičkama od jídla při rytmech Teletubbies po stěnách. Bruno ho úspěšně následoval a postupem času do brazilské třešně na podlaze, nejen těmi oranžovými tatrovkami, kreslili nepravidelné a trvalé obrázky. Časem, jak se naše rodina rozrůstá, se k nim přidaly dvě parťačky Angela & Aisha. Když to shrnu, tak se nám podařilo byt zdevastovat a po 12 letech jsme konečně ready na kompletní rekonstrukci,“ svěřila se modelka na sociálních sítích.

Přechodný domov

„Náš domov se momentálně nachází v těchto pěti kufrech. Zbytek je ve stovkách krabic rozmístěných po celé Praze. Nejvíc pro mě je zjištění, že mraky těch věcí vůbec nepotřebuji,“ přiznala modelka u fotografie z letištní haly. Čtyřčlenná rodina se i s čivavami přesunula do Dominkánské republiky. „Našli jsme si místo na severu Dominikány, kde není ještě moc ten turistický ruch. Jsou tam hlavně místní lidé a hodně surfařů. Běhají tam divocí koně, pláže jsou úplně prázdné a nepotkáte tam ani živáčka,“ prozrazuje o svém druhém domově modelka. Do České republiky se plánují vrátit v dubnu, to už by měl být jejich byt zrekonstruovaný.

Od příjezdu do Dominikánské republiky se půvabná blondýnka chlubí na sociálních sítích perfektními fotkami. V divoce kudrnatých vlasech a většinou v lehkých šatech nebo plavkách si užívá místní atmosféru, teplé počasí a večírky s přáteli. Do Domikánské republiky se za ní přijel podívat třeba stylista Filip Vaněk. Z fotografií je vidět, že má rodinka ve svém dočasném bydlišti už plno známých.