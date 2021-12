Simona Krainová to schytala od fanoušků, za co se stala terčem kritiky?

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová si na svém Instagramu postěžovala na domácí výuku a místo podpory sklidila pořádnou kritiku. Modelka je podle sledujících sice krásná, příliš rozumu ale nepobrala.

Simona Krainová má kvůli covidové pandemii oba syny na domácí výuce a učení s dětmi evidentně modelce příliš nevyhovuje. "Mně to přijde na palici," pustila se do vládních opatření.

"Já jsem se s vámi chtěla podělit o takovou zkušenost. Sice nám tvrdí, že naše děti mohou chodit do školy a učit se, ale naše děti jsou neustále v karanténě," svěřila se Krainová na začátku videa.

"Stačí totiž, když přijdou ráno do školy a dva žáci jsou pozitivně testovaní na covid. V tom případě jde celá třída na týden do karantény. Jelikož je těch dětí opravdu hodně, tak jsou tam každé pondělí minimálně dvě děti pozitivně testované. Takže my jsme pořád v karanténě," pokračovala dvojnásobná maminka ve svém monologu.

Děti nechtějí být doma a jsou tu pořád

Ve svém videu se Simona Krainová obrátila na své fanoušky a zeptala se jich, jak oni zvládají domácí výuku.

"Našim dětem to moc nejde, nechtějí být doma a jsou tady pořád," postěžovala si modelka a dodala, zda sledujícím tato opatření přijdou normální.

Místo podpory se ale na Krainovou strhla lavina ostré kritiky.

Jste krásná, ale blbá

"Najednou vám to vadí, že děti nechodí do školy? Ale když lítáte po dovolených a děti s váma, tehdy vám škola nechybí?" opřela se do Krainové jedna z fanynek.

"Simona dokáže vždycky nalítnout. Simono, jste nádherná jako obrázek, chápu, že vás firmy chtějí. Ještě jednou opakuji, jste fakt nádherná. Ale blbá," nebral si servítky další z komentujících.

"Nepochopím, jednou jste si udělali děti, tak se snad o ně postaráte. Základní školu by měl zvládat každý rodič, tak můžete s učením pomoci. Je to lepší, než nechat dítě trpět, to musíte vydržet. Co mají říkat maminky, které mají třeba postižené děti a jsou na všechno samy, bez partnera?" začali někteří dokonce obviňovat modelku, že není schopná se postarat o děti. Simona Krainová si ale z haterů nedělá těžkou hlavu a už se soustředí na Vánoce. Jako předčasný dárek pořídila modelka do rodiny druhou čivavu.

Simona Krainová si postěžovala na domácí výuku