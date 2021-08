Simona Krainová má krásu v genech, i tak ale poctivě běhá a posiluje

Zdroj: Instagram

Pokud někdo může tvrdit, že věk je opravdu jenom číslo, pak je to česká modelka Simona Krainová. I když jí za dva roky bude padesát, vypadá minimálně o patnáct let mladší. Jenže to, že má dokonale štíhlou a pevnou postavu, není jen tak. Kdo Simonu sleduje na sociálních sítích, ten ví, že denně běhá a poctivě cvičí.

Na Instagramu má Simona přes 400 tisíc sledujících, z nichž většina doslova hltá každou fotku, kterou modelka přidá na svůj profil. „Vy jste opravdu inspirací pro všechny ženy, nehledě na věk," vyznala se například nedávno jedna z fanynek. „Prostě krásná žena, která strčí do kapsy každou dvacítku. Klobouk dolů," přidal komentář další sledující.

Hejtři tu budou vždycky

Přesto se u modelčiných příspěvků občas objeví negativní poznámky nebo vyhrocenější diskuze. Simona ale většinou takové výlevy nebere moc vážně, protože ví, že to k virtuálnímu světě prostě patří. „Hejtři tu budou vždycky a já si z toho nic nedělám, protože to bych se musela zbláznit. Občas zareaguji, když mě něco zvlášť vytočí, a bráním se, ale kolikrát zjistím, že je to jen ztráta času. Takže svou energii raději věnuji svým dětem a rodině, a ne lidem, které neznám a kterým ležím v žaludku," vysvětluje Krainová.

Sport je teď moje droga

O tom, že má modelka nádhernou postavu, nemůže být pochyb. „Za tu vděčím především svým genům, ale určitě platí, že bez práce nejsou koláče. Abych měla vyrýsované břicho a svaly na nohách, musím pro to něco dělat," řekla Simona pro časopis Glanc. „Změnila jsem kompletně svůj životní přístup a sport je teď moje droga, bez které neumím být. Byla to dlouhá cesta, ale jsem ráda, že jsem vydržela a dotáhla to až do fáze, že si nazouvám tenisky už automaticky. Běhu se věnuji už zhruba čtyři roky, ale každý den běhám od ledna 2019," dodala modelka.

Důkaz místo slibů

Takhle vypadají holky, které se narodily v rodině Krainových. Nekonečně dlouhé, štíhlé nohy a dokonalé postavy, které jsou snem snad každé ženy.

Prsa jsou pravá

I když se tomu ani nechce věřit, za Simoniným poprsím stojí sama příroda. „Prsa bych si nikdy nenechala udělat,“ odpověděla podle deníku Aha! před časem na dotaz jednoho z příznivců.

Sexy i při běhání

Je vidět, že Simona se jako modelka v módě vyzná a pro sportování si vybírá samé skvělé kousky. Není divu, že pak každý den zaběhne deset nebo i více kilometrů.

Miniturní bikiny

Čím menší plavky, tím lepší. Tedy pro ty, kteří nemají ani deko navíc a můžou si takovou parádu dovolit. Svítivé barvy jsou zase v kurzu a dohromady s opálenou pokožkou celého těla vypadají jednoduše božsky.