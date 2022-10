Simona Krainová rady odborníků ignoruje: S manželem opět drží extrémní detox

Zdroj: Profimedia

Simona Krainová opět vycestovala s manželem Karlem Vágnerem na očistný ájurvédský program za účelem snížení váhy a harmonizace celého těla. Modelka přitom v minulosti sklidila vlnu kritiky za šíření extrémních detoxů, to jí ale neodradilo a tentokrát místo Srí Lanky zvolila pro očistný pobyt Maďarsko.

Simona Krainová se ozvala fanouškům na Instagramu z Maďarska, kam se vydala na očistný výlet.

"Den 0. ájurvédská večeře. Tady v Maďarsku to vypadá oproti Srí Lance dost krutě. Žádný maso ani mini dortík se nekoná. No tak uvidíme, kdo z koho. Ku*va, jdu to raději zaspat. Ráno moudřejší večera. Nebo večeře. Zdravím všechny lidi s plným břichem," napsala dvojnásobná maminka k videu, kde se svým mužem marně vyhlížejí po dietní večeři alespoň miniaturní dezert.

Krainová pro udržení štíhlé postavy neváhá podstupovat mnohdy i drastické diety, Ájurvédu i detoxy ale přitom dlouhodobě kritizují vědci, profesoři z Oxfordu i prestižní lékařské časopisy.

Trendy drahá záležitost

"Ájurvédské programy jsou v západním světě trendy a drahou záležitostí. Přenést některé ájurvédské praktiky do běžného života je ale spíše neudržitelné. Popisovaná tři lehká jídla denně s pětihodinovými rozestupy lze absolvovat na rekreačním pobytu, kde sice sportujete, ale po zbytek dne odpočíváte a máte čas pro sebe. V běžném pracovním shonu potřebujete energii, protože hladovění je pro tělo jen další stres," vysvětlila před časem Mgr. Hedvika Jakešová, která vystudovala nutriční terapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a výživové poradenství a sportovní diagnostiku na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra.

"Třeba obyčejný démonizovaný rohlík za tloustnutí sám o sobě vůbec nemůže a odpad to přitom rozhodně není. Celkově popisovat některé běžné potraviny jako jedy nebo s*ačky, jak má paní Krainová v oblibě, vypovídá o absolutní neznalosti a v jejích sledujících akorát vytváří a prohlubuje patologický vztah k jídlu. Naše tělo opravdu není popelnice a osmnáct dní ájurvédy nás nespasí," dodala Jakešová.

Simona Krainová si ale z rad odborníků příliš nevzala a na Ájurvédu nezanevřela.

Modelka si detoxy užívá a vedlejší stránky neřeší