Simona Krainová si sáhla na dno: Před zhroucením ji zachránil pobyt na Srí Lance

Simona Krainová působí jako silná emancipovaná žena, která skvěle zvládá péči o dva syny s kariérou topmodelky, i ona si ale nedávno sáhla na dno. Nakonec hvězdě pomohl před zhroucením ozdravný pobyt na Srí Lance.

Simona Krainová slaví jubilejním padesáté narozeniny. Ačkoliv by tento věk blond krásce hádal jen málokdo, přiznala, že s přibývajícími roky u ní došlo k jistým změnám životních postojů.

"Mám všechno mnohem víc na háku. Už neřeším všechno tak křečovitě, nesnažím se mít všechno dokonale zorganizované a dokonale naplánované. Život je krátký a chci si ho víc užívat," svěřila se v rozhovoru pro Extra.

"Chci se více bavit, být s lidmi, které mám ráda, a dělat věci, které mě baví, více než ty, které dělat musím. Rozhodla jsem se, že budu žít podle svých snů. Za poslední roky jsem jela na plný plyn a už mě to strašně vyčerpávalo. Nemohla jsem dobře spát, projevovalo se to zdravotně a to byl moment, kdy jsem si řekla: A dost, protože už jsem začala úplně rezignovat. Uvědomila jsem si, že potřebuju přibrzdit," přiznala Krainová, která se díky své touze po dokonalosti málem psychicky zhroutila.

Spala jsem jen čtyři hodiny denně

"Pracovala jsem, do toho jsem měla děti a všechno jsem se snažila zvládat na 100 %. To nejde úplně skloubit, a tak jsem spala třeba jen čtyři hodiny denně, abych všechno stihla," sdělila Simona Krainová výše zmíněnému webu.

"Najednou toho bylo tolik, že to nakonec všechno spadlo a řekla jsem si, že už nemám na nic chuť. Měla jsem nakročeno ke zhroucení," dodala dvojnásobná maminka. Před rokem se proto rozhodla s manželem Karlem Vágnerem strávit měsíc na Srí Lance, kde se věnovali ajurvédě.

"Byla to taková hloubková očista nejen těla, ale i duše. Tam jsem si strašně moc uvědomila, že se potřebuju zhluboka nadechnout. Mobil nám sice neodebrali, ale nebyla tam televize a cokoliv, co člověka vnitřně špiní. Ani klimatizace tam nebyla. Prostě jen pokoj, postel, pouze dobrá strava, tichá hudba, ptáci, šum moře, cvičení, meditace," popsala modelka průběh ozdravného pobytu. "Přijela jsem tam zrychlená a v křeči, v nervech z diskomfortu, ale pak jsem viděla tu transformaci mě samotné, takové sebeuvědomění, že po několika dnech, co jsem tam běhala a ležela v tom zeleném hábitu celá mastná, ale šťastná, jsem si uvědomila, že nic nepotřebuju," uzavřela kráska, která si nyní opět užívá života naplno a s dětmi a manželem cestuje po celém světě.

