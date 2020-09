Občas vylítnu, ale talíře nelítají: Simona Krainová má recept na kvalitní vztah

Disciplína na prvním místě

Jako pro modelku je pro Simonu pochopitelně stěžejní udržení dokonalé vizáže, jak ale sama říká, cesta k dobré fyzičce nesmí vycházet zvenčí. Všechno je to totiž v hlavě. „Člověk by si měl uvědomit, že věci, které chce dělat, nejsou pro partnera nebo pro partnerku, ale je to pro něho. Vy se musíte rozhodnout, že takhle se budete mít radši. Když se vám něco nechce, nebo vám vadí, ale vy to překonáte, uděláte něco, co jste si nemyslel, že se vám někdy vůbec povede, to je potom strašně fajn pocit,” inspirovala ostatní v rozhovoru pro iDnes.cz.